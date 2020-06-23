【收視滯後報告】疫情放緩後　三套劇集回到最初的收視

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是6月8日至6月14日。自2月疫情肆虐開始，TVB的劇集收視升至高位，甚至試過3套劇集都超過30點，不過現在疫情放緩，市民們有更多的娛樂選擇，劇集收視自然立即下降。

今次是《那些我愛過的人》的首播周，錄得25.9點，是近期劇集比較低的開局，只比《十八年後的終極告白》的開局高出少少，當然是因為疫情放緩的關係，其實劇集並不是太差，但要再追上高位可能有些困難。

《那些我愛過的人》有很多新面孔，包括蘇皓兒。(劇照)

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+ 27 + 26 + 25

除了《那些我愛過的人》，其餘兩套劇集的收視都有所下跌，《愛•回家之開心速遞》只有26點，而《飛虎之雷霆極戰》則是三套最高的26.7點，但比起上次報告也下跌了1點。

另外，早兩個星期前的報告提過《西葡潮什麼》3集以來未超過10點收視，首3集收視分別是8.3點、9.6點和8.6點，6月13日第4集終現雙位數字，取得11.3點收視，梁芷珮在今集介紹西葡古羅馬天然溫泉秘境,感受冰火兩重天，又走訪波爾圖舊城區之書店朝聖及專賣罐頭魚作手信的店舖，令觀眾大開眼界。

主持梁芷珮資料做足，而且主持能力高，不是她的問題。（螢幕截圖）

+ 30 + 29 + 28

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.0點，最高收視周一(8日)晚27.5點。《那些我愛過的人》周一至五平均25.9點，最高收視周一(8日)晚首播27.8點。《飛虎之雷霆極戰》周一至五平均26.7點，最高收視周四(11日)晚27.9點。《仁心解碼II》周一至二平均7.0點，最高收視周二(9日)晚大結局7.2點。《天涯俠醫周三至五平均5.9點，最高收視周五(12日)晚6.6點。

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