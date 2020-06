鍾嘉欣近日傳出會回巢TVB拍《兒童醫院》,相信大家好快又可以見到昔日的女神,近年已長居加拿大的她,生了B後一直在當地照顧小朋友,十分幸福。父親節剛過,日前她也追上IG的潮流,post上自己與爸爸的合照,更附上自己的兒時照片,十分可愛!

鍾嘉欣父親,兩個好似樣!(IG@鍾嘉欣)

鍾嘉欣在post上說:「Daddy: I know I’m not a baby anymore, but you still always treat me like your baby, speaking baby tones with me still after I’ve had 2 children of my own. Thank you for being the best dad I could ever have. I promise I will always try to be your favourite HAPPY girl.Lup you! Happy Father’s Day!」