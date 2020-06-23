那些我愛過的人｜蘇晧兒獲封短髮女神　梁詠琪後繼者仲有邊幾位？

要數香港的短髮女星代表，相信十個人之中有7至8個都會即時應聽推舉梁詠琪（GiGi）！其實GiGi初出道並非以短髮示人，例如1995年的《流氓醫生》、《百變星君》、《烈火戰車》以及《賭神3之少年賭神》等，GiGi均以長髮或中長髮登場。但自從GiGi剪短髮之後，其受歡迎程度直線上升，更一躍成為短髮女星的代表，其女神地位24年依然屹立不倒！然而，近年亦有多位短髮女藝人深得各界歡迎，絕對有資格成為GiGi的短髮後繼人。

GiGi近日都分享咗佢自己昔日嘅長髮Look：

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新一代短髮女神

能夠稱得上為「女神」，漂逸長髮是似乎是客觀的準則，所以要靠短髮脫穎而出擠身女神之列絕非易事。不過，近年亦有不少女星因為一頭短髮而深得觀眾讚賞！《 2013年度香港小姐競選 》亞軍、現年29的蔡思貝可謂代表人物之一。在港姐競選時，長髮的蔡思貝已深得觀眾歡迎，直至2015年拍攝劇集《衝線》，蔡思貝為配合劇中造型狠心剪掉長髮打造爽朗女性形象，結果觀眾更加受落，其後參演的《鐵馬戰車》、《踩過界》以及早前播畢的《機場特警》中，她亦以清爽短髮造型登場。

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而早前ViuTV劇集《空手道》的女主角亦以短髮見稱。現時30歲的阿談於2012年已涉足娛樂圈擔任樣特兒，自參演電影《點五步》（2015年）後人氣急升，一直都以短髮或中長髮示人。

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而演員出身，現時26歲，近年轉投樂壇的李靖筠自入行已經以短髮見稱，她於2014年出道任職模特兒，2016年起主力在ViuTV發展，因參與劇集《三一如三》飾演溫碧霞女兒而嶄露頭角。之又為奇妙電視（開電視）拍攝的劇集《熱戀100天》，然後2017年又到無綫參演《跳躍生命線》，三個免費台都吃得開的李靖筠由於樣貌清純，不少網友都封她為「文青女神」。而近年轉投樂壇的她雖然造型變化更大，但她依然保持短髮造型。

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而最近還有一位擠身潛力短髮女神，她就是在無綫劇《那些我愛過的人》中飾演林文龍女兒的蘇皓兒Chloe。Chloe出道初時均以長髮Look示人，更因為散發仙氣而有「翻版周慧敏」之稱。但自從近年剪短頭髮之後，Chloe的人氣不跌反升，比起當年與Dear Jane一起拍攝的「邊度都有陽光」廣告更受到觀眾和網民關注，近日無綫劇《那些我愛過的人》熱播，雖然她並不是主演，但她的討論度絕對不比一眾主角低，尤其她的學生Look最得觀眾歡心。

蘇皓兒（Chloe）曾與Dear Jane一起拍攝的「邊度都有陽光」廣告。（IG@chloe_so）

點擊放大重溫Chloe的真學生Look：

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