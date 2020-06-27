那些我愛過的人‧專訪｜蘇皓兒回憶獻方力申熒幕初吻：心跳去到120

即使大家對As One不太熟識，但對此句歌詞「Hello 請注視面前的我，混和甜與蜜合製出 Candy ball～」印象深刻。女子組合As One於2012年成團，由Shin、Oli、Tania及Elfa四位成員組成。到2015年，組合成員大洗牌，Oli和Elfa換成了Chloe和Kayan，隨後推出全新數位單曲《Candy Ball》（캔디볼），而這首歌亦紅遍全港。可惜到2017年，As One因隊長Shin跳槽退出，幾個月後，As One亦告解散，4位成員各自發展。此後，蘇皓兒（Chloe）重投廣告界做模特兒，亦先後參演ViuTV的Docudrama《回憶備份》以及劇集《瑪嘉烈與大衛系列 前度》，2018年尾更參演TVB製作劇集《那些我愛過的人》，飾演林文龍的女兒—姜子優，一位資優中學生，逐步開拓演戲事業。

撰文：秦志鴻

攝影：陳順禎

短片：吳宇峰

髮型：Will Yu@The Attic

化妝：Melody Chiu

服裝：D''DEMOO、I.T HK

睇睇蘇皓兒在《那些我愛過的人》的精彩劇照：

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告別長髮：短髮似我性格多啲！

還是As One成員的時期，Chloe以飄逸長髮Look示人，初出道時更有「翻版周慧敏」之稱。而在《那》劇中，Chloe以一頭清爽短髮登場，觀眾反應熱烈，網民繼「翻版周慧敏」之後再為Chloe封號「短髮女神」。其實Chloe早於2018年初告別長髮，Chloe解釋謂：「長頭髮個感覺好斯文，好內向，好局限自己。我覺得短頭髮似我本身個性格多啲。而且我覺得自己剪短頭髮之後，個人開朗咗同活潑咗。長頭髮嗰時，因為其它人覺得你好斯文，你都會開始局限自己，唔可以做啲粗魯嘢，唔可以好活潑咁，咁而家短頭髮就唔會畀人覺得太女神，太女仔咁。」

不少人都讚Chloe非常適合短髮Look。（陳順禎攝）

Chole話剪短髮之後開朗咗又活潑咗：

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向方力申獻熒幕初吻 靠拉筋減壓

Chloe今次在《那》劇中會與朱嘉炳（顧定軒飾）和莫宇謙（李任燊飾）有感情線，亦預告會獻出劇集的第一次螢幕初吻。但其實Chloe真正的螢幕初吻，早在2016參演方力申歌曲《捨．得》的MV女主角。問到當時的心情，Chloe笑言當時的心跳直迫每分鐘120次：「真係極度緊張，不過佢都有安撫我嘅，但你知，當你好緊張嘅時候，對方愈叫你唔好緊張，你就會更加緊張。（那你如何準備？）拉筋囉！不停咁做熱身，因為做熱身係最易令人唔緊張。」

重溫《捨．得》MV蘇皓兒的演出：

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萬千寵愛在一身 最享受拍廣告

Chloe模特兒出身，其後加入As One進軍樂壇，組合解散後，她再主力參演劇集，比較之下，Chloe更享受拍攝廣告：「其實三樣工作我都好享受，做歌手嘅時候，每次表演都係做Main，而做演員就可以同其它演員配合，不過拍廣告個感覺係，每次拍廣告都有好多人去服待你，無論係化妝、Set頭、攝影師等等都好照顧你，自己係最主要嗰個，拍出嚟啲作品都係好靚好靚好靚。我自己好鍾意檸檬茶個廣告，雖然嗰時係長頭髮啦，但真係拍得好靚，我都好多謝個導演，我而家都好多謝佢。」

Chloe話好享受在地鐵站/車站被自己的廣告包圍的感覺：

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