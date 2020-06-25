范瑋琪深夜開post為口罩言論惹爭議吐苦水　台灣網民：祝妳確診

范范（范瑋琪）之前因口罩禁出口政令罵行政院院長蘇貞昌是狗官，神隱5個月她近日也開始更新社群，不過天天還是有酸民留言嗆她，日前她發文「我愛我的朋友！」，酸民又來留言嗆「捐口罩了沒」！

范范24日在IG上發文提到「真正的好朋友互損不會翻臉、出錢不會計較、地位不分高低、成功無須巴結、失敗不會離去，迷惘的時候拉你一把，難過的時候抱你一下。」（Ig@fanfan）

范范24日在IG上發文提到「真正的好朋友互損不會翻臉、出錢不會計較、地位不分高低、成功無須巴結、失敗不會離去，迷惘的時候拉你一把，難過的時候抱你一下。」她自己再加一句，「犯錯的時候誠心的指正你」。「我愛我的朋友！真心的好愛你們」，雖然有不少網友留言鼓勵她，但還是有些網友不領情留言「祝妳確診！」，而范范則回應「祝您身體健康平安！」，網友則再反擊「人家身體健康大概是因為你口中的『狗官』幫台灣人守住口罩吧」，范范再回「我為我的無知道歉，希望您也身體健康平安喜樂」，也無奈表示「我非常真心的向院長道歉了，也從未想為自己狡辯。」，不過其他網友再酸「你的朋友是人民幣吧」，范范回應「您指的是我哪一些朋友，我不能理解這樣的指控。」

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