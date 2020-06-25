【香港小姐2020】首輪網上面試佳麗負評十足　未入選先睇黑歷史

年度選美盛事《2020香港小姐競選》將於今年八月下旬隆重舉行，今次亦破天荒進行全球網上招募，日前率先進行首輪網上面試，至於今年佳麗的質素，絕對是各花入各眼。而一眾佳麗亦難逃網民「法眼」，率先被網民大起底。

過氣YouTuber譚沛瑜

而另一YouTuber譚沛瑜（MissPearlTam）早於8年前已經開始拍YouTube教大家化妝，她大部份上載的影片平均都有過十萬人瀏覽，當年絕對是網絡紅人，可惜目前只有5.23萬訂閱者，成了過氣YouTuber。雖然不少網民都大讚她皮膚好，但就略厭她額頭太高。

店鋪部門經理 拍美裝片 偶像是周迅與佘詩曼 Youtube有5萬粉絲

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司徒稀琳得罪中學同學

司徒稀琳就被網民踢爆曾就讀嶺南衡怡記念中學，雖然當年她曾以會長身份代表全校學生向校長及老師送贈小心意，但就有網民指她成日以為自己好出名。

Helen今年19歲，喜歡唱歌畫畫玩音樂。（影片截圖）

4A班司徒稀琳代表全校學生向校長及老師送贈小心意。（網上圖片）

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空姐廖慧儀情侶檔拍YouTuber遭網民投訴

23歲的廖慧儀一出場即成大熱。去年畢業的她，現為空姐兼模特兒，她更與男友Sam一齊做YouTuber，並名為「NoRice Couple」，相當高調！不過最近她一條試食台灣小店的短片，就惹來大批網民攻撃，更表示要向TVB投訴她。

23歲的廖慧儀去年大學畢業後做空姐，更是兼職模特兒。（影片截圖）

與男友一同覓食！（影片截圖）

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陳慧欣再度參選大方送水着放題

陳慧欣（Cherry）同樣在去年曾經參選，可惜最終無緣入圍。她的IG充斥住大量水着照片，不少網民都希望她能順利入圍！

陳慧欣去年無緣入圍。（影片截圖）

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YouTuber陳美濤曾被爆搭上人夫作家

作為高學歷組之一的陳美濤正在香港大學修讀歷史系博士，早在2017年她已經曾參選香港小姐，可惜最後都落選收場！而她曾被踢爆搭上人夫作家黃獎，二人皆是YouTuber，風格亦差不多。部分網民亦覺得陳美濤與2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇撞樣。

陳美濤在網上有一個page叫「口說武俠」。（影片截圖）

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