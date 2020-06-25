【林美戀】裕美否認曾經出軌　林作千字文意外揭女友講大話

林作與裕美譜出「林美戀」，二人因為背景不相襯而備受熱議，女方更背負失婚、偷食標籤，她接受傳媒訪問，為自己澄清，指自己從來沒有一腳搭兩船，說自己只是拍拖拍得密，每次都是關係完結之後才開始新戀情。然而，翻看林作的千字護花文，卻在字裡行間疑揭女方講大話，撐女友變跣女友。

裕美接受傳媒訪問，澄清自己從來沒有出軌。（VCG）

林作寫千字文護花，卻成為女方說謊的證據。（FB截圖／林作）

林作在千字文中指出：「多年來此女士（裕美）一直飽受輿論批評，指她在前一段婚姻中出軌。據本人所了解，當時該段婚姻早已有名無實，那麼在分開狀態下女士想和誰一齊，實在是她的選擇。」文中提到裕美與前夫的婚姻「有名無實」，意指裕美當時仍是有夫之婦，那麼裕美與黃子恆一起時，即使與丈夫已經沒有感情，但婚姻仍存有法律效力，當時裕美未與丈夫正式提出離婚，便與黃子恆發展感情，這段情點睇都係婚內出軌。

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裕美與黃子恆發展感情時，仍處於婚姻狀態，但林作認為二人婚姻有名無實，所以不算出軌，大家又點睇？（資料圖片）

裕美2016年被揭背夫暗撻黃子恆，二人的情慾對話流出，裕美事後公開指責丈夫林恩浩對她家暴，又自稱正辦理離婚手續，而林恩浩亦拍片自白，大爆自己沒有收過離婚通知，但他除此之外，沒有說裕美一句不是，不僅求大家放過她，更叫黃子恆做一個有承擔的人，「黃生，如果你真的鍾意裕美，請你出來承認，不要讓裕美獨自受千夫所指，裕美其實很單純，請大家保護她，不要再落井下石！」

而裕美亦在日前的傳媒訪問中，大爆林作對自己一見鍾情，當時裕美有外籍男友，林作仍講明要撬牆腳，不過裕美維護林作，強調對方不是第三者。

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