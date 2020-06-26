湯洛雯意外曬馬國明情侶手機殼　出身富貴但不用最豪iPhone夠貼地

湯洛雯與剛開IG的馬國明，分別上載同一張馬仔及獨角獸的相片，正式承認戀情。（IG圖片／roxannetong）

馬國明和湯洛雯（靚湯）早前分別在社交平台上載一張馬仔同獨角獸公仔合照，正式公開戀情，並獲全城祝福，一對熱戀情侶的一舉一動都令大眾相當關注。

靚湯近日在社交平台展示美甲時，意外曬出與馬明的情侶手機殼，手機殼上有分別代表馬國明的俊馬和靚湯的獨角獸，更在馬仔上寫上“You”，獨角獸上寫上“Me”，成件事真係好鬼sweet！仲有靚湯只係用iPhone 11，而沒有用更高階更貴的型號iPhone 11 Pro Max，雖然家族坐擁億萬物業，但生活貼地，唔怪得馬明咁欣賞靚湯！

靚湯意外曬出與男友馬國明的情侶手機殼，上面有分別代表馬國明的俊馬和靚湯的獨角獸的圖案，更在馬仔上寫上“You”，獨角獸上寫上“Me”，真係好sweet！（IG圖片／roxannetong）

馬國明與湯洛雯的戀情獲全城祝福。（IG圖片／roxannetong）

馬明與靚湯在《心理追兇Mind Hunter》中飾演一對，當中不乏親熱纏綿鏡頭：

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