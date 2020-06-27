今晚趁熱食│地獄廚神羅沛琪勝出廚藝比拼　陳嘉倩：有餐廳水準！

ViuTV飲食節目《今晚趁熱食》，每星期四設有「藝人蕾台」環節，比拼藝人廚藝，又會邀請不同嘉賓試食評分。最新一集請來名廚李錦聯（Ben哥）做評判，羅沛琪（Pinky）和Donovan比試，今集菜式題目是豬肉，最後Pinky以一道韓式泡菜豬肉鍋獲93分勝出，擊敗以水晶餚肉迎戰的Donovan。

羅沛琪（Pinky）以93分高分擊敗Donovan。（受訪者提供相片）

名廚李錦聯（Ben哥）是今集「藝人蕾台」評判。（電視截圖）

節目期間，兩位環節主持強尼和陳嘉倩不斷強調Pinky好少下廚，陳嘉倩盛讚有餐廳水澤，蔡宛珊(Sarika）更說：「你嫁得出㗎喇！」而強尼更叫朱晉傑（CK）試味試真啲，笑言「可一不可再」。Pinky接受《香港01》訪問，坦誠自己是「地獄廚神」，今次可以從李錦聯手上得到93分，真的非常驚喜意外！

Pinky獲高人指點，傳授韓國秘方，相信是今次致勝關鍵。（受訪者提供相片）

Pinky為了今次廚藝比拼，特地跑到尖沙咀有「韓國街」之稱的金巴利街採購食材，向店舖職員詢問如何炮製泡菜豬肉鍋，意外獲得全店韓國職員熱心幫忙，「佢哋好熱情，成間舖頭，連店入面切緊肉嘅廚師都走出嚟教我，用邊啲肉比較好，又帶我過隔離買醬料。」Pinky更傳授韓國傳統秘方，就是在湯底中加入用魚乾提鮮，令她順利奪得高分！

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