星級日日瘦│連詩雅教煮西柚減肥餐：10日減11磅！

連詩雅（Shiga）近日憑TVB劇集《那些我愛過的人》，一洗「夜浦」味，飾演專業婦產科醫生方書文一角成功入屋，人氣更超越兩位男女主角。身材fit到漏的Shiga不時在社交網站分享減肥方法，近日她就教大家「西柚減肥法」，她更宣稱「10天減10斤（11磅）」！

Shiga大家用西柚減肥。（小紅書截圖／連詩雅Shiga）

Shiga教大家煮西柚減肥餐，以西柚入饌，相當吸引！點擊圖片：

西柚是減肥聖品。（小紅書截圖／連詩雅Shiga）

+ 8 + 7 + 6

西柚是減肥聖品，擁有豐富膳食纖維而且低熱量，容易產生飽腹感但又不會致肥，以下是西柚的功效：

有效抑制食慾及燃r脂肪西柚有助抑制食慾，其中香氣成份的「諾卡酮」啟動交感神經，能促進燃燒脂肪。

提高新陳代謝去水腫西柚含有「檸檬酸」和「鉀」，能夠有效提高人體代謝率，排走體內多餘水份，消除水腫。

美白抗老西柚含有豐富的維他命B及C，促進肌膚新陳代謝，抑制黑色素形成，抗氧化，能夠有效預防老人斑，保持皮膚嬌嫩。

連詩雅身材瘦削，私底下經常做運動，而且吃得健康。（小紅書截圖／連詩雅Shiga）

未必人人適合 應諮詢專業人士曾經一度盛行的「西柚減肥餐」是醫院提供給過肥而出現心臟問題的病人，他們在進行心臟搭橋手術前需要快速減肥。注意這個餐單不能吃超過12天，吃西柚不能同時喝咖啡，也不能吃白色蔬菜和甜品、麵包等的糖及澱粉質食物。

連詩雅亦提醒這個餐單未必人人適合：「西柚食譜畢竟是設計給需要快速減肥的心臟病患，不一定適合每個人，建議試之前還是諮詢醫生或營養師的意見啦。」

更多Shiga靚相，點擊圖片：