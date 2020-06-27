傳馮盈盈唱江嘉敏收50萬「扯皮條」　絕密短訊踢爆誰是大話精

馮盈盈 (Crystal) 與江嘉敏 (Kaman) 這對昔日情同姊妹的好閨密，早前因為一次船P而傳出不和，雖然兩人已公開澄清兼攬攬力證友情不變，但日前又再傳出兩人不和升級。事源是去年12月宣布與醫生男友Martin分手，回復單身的Crystal，月前被爆出與Kaman齊上賭王何鴻燊四房公子何猷亨的億元豪華遊艇開P，被指是釣金龜，即與何猷亨傳出緋聞。事後，由於Crystal竟然推好姊妹Kaman做擋箭牌，聲稱是對方介紹猷亨給她認識，Kaman卻聲稱是Crystal邀她上船，更表示：「佢咁多人追，使乜我介紹！」兩人口供不符兼雙方各執一詞，繼而傳出姊妹情決裂。

Crystal與Kaman姊妹情不再。(江嘉敏ig)

Kaman更在IG上發文指生活根本就是一場「狼人殺」，暗寸有人講大話，網民都認為她言下之意所指的大話精就是Crystal。有傳兩人因此事而被無綫高層訓示，故她們之後在TVB的活動上攬攬澄清沒有不和，但其實兩人完成訪問即零交流，明顯是面和心不和。有消息指近日兩人不和升級，有爆料者指Crystal在電視城向藝人及工作人員指Kaman是「扯皮條」，之前收了50萬邀她上船，更在高層面前哭訴自己無辜。而Kaman日前就在IG story發文表示：「有啲嘢適可而止就好收手喇！其實世界真係、真係、真係細，我已經盡我所能做到最好㗎喇！深呼吸~唔嬲唔嬲唔嬲」。

Kaman叫自己唔好嬲。(江嘉敏ig)

有Kaman的好友不值Crystal所為，向其他傳媒提供證據，公開了之前Crystal邀請Kaman上船P的絕密短訊截圖。當中可見Crystal問Kaman：「baby，星期六wakesurf？」Kaman回覆Crystal：「未知通告點啵！你諗住仲叫邊個吖？」Crystal表示：「淨係諗住叫你，同埋nam nam、francis，如果你Okay的話，你想我再叫更多人？」Kaman就覆她：「都OK呀！不過我睇過大簿，佢哋未100%肯定個期。」Crystal說：「I see，幫你祈禱。」兩人的對話記錄證明了是Crystal先邀Kaman上船，並非如Crystal所講是對方約她上船的。

Kaman被指是「扯皮條」(江嘉敏ig)

Kaman回覆傳媒坦承Crystal確是有邀請她一齊去玩Wakesurf。對於有人爆料指Crystal唱她是「扯皮條」，Kaman直認也有聽過幕前幕後同事講過，但她並沒有親耳聽到當事人這樣說。至於她的IG post叫自己唔好嬲所為何事，以及與Crystal是否仍是好朋友？Kaman回覆《香港01》表示：「因為我聽到啲野，咁係有失人格同真係一啲好令人唔開心嘅野，咁所以唔開心同嬲都正常嘅，但我相信謠言止於智者，希望各位高抬貴手，唔好再令呢件事繼續發酵同惡化。之前要講嘅要回應都做哂，所以我都唔想再係呢件事上面做任何回應喇。Thank you。」而Crystal就堅稱自己沒有講過Kaman「扯皮條」，不明白為何會有這樣的傳聞。她又於IG story出Post回應。

Crystal約Kaman出海玩。(馮盈盈ig)

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