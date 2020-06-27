何鴻燊逝世│訃聞令賭王第六名兒子曝光　何猷邦疑為四房長子

何鴻燊於2020年5月26日逝世，享年98歲。圖為2009年澳門特首選舉後，他接受傳媒訪問。（美聯社）

賭王何鴻燊上月病逝，其家人於6月27日刊登訃聞，四房太太均以「妻」稱呼，已過世的大太黎婉華與二太藍瓊纓平排，三太陳婉珍及四太梁安琪亦並列在後。三代子孫名單中，各房子女及另一半名字都有出現，亦令一直流傳賭王第6個仔「何猷邦」曝光﹗

6月27日何家正式於報章刊登訃聞。

何鴻燊逝世│何家報章刊登訃聞 驚現賭王第17名子女「何猷邦」

一直流傳四房太太梁安琪，為賭王誕下超盈、猷亨、猷君、超欣以外，仲有一個仔叫「猷佳」，但超盈2015年接受訪問時，親口否認有「猷佳」呢個人，仲話網上流傳猷佳童年照，超盈解釋其實係猷啟兒時照片。

何鴻燊與四房梁安琪、何猷亨、何猷君、何超盈，以及何超欣。（資料圖片）

不過訃聞一出，有傳媒翻查2011年，曾影到一名十多歲戴眼鏡男童坐房車進入何家淺水灣一號大宅，當時指係「猷佳」，何家成員均未有否認，推算呢個應該就係猷邦。而訃聞中佢嘅排位，喺29歲三房孻仔何猷啟之後，四房27歲大仔猷亨之前，估計猷邦今年應該28歲，而佢先係四房長子。