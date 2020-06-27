何鴻燊逝世│何家報章刊登訃聞　驚現賭王第17名子女「何猷邦」

圖為2006年11月，何鴻燊出席生日派對（美聯社）

一代賭王何鴻燊上月尾於養和醫院病逝，享年98歲。早前已傳出7月9日下午在北角香港殯儀館設靈，開放予公眾人士前來弔唁，翌日（10/7）大殮出殯。6月27日何家正式於報章刊登訃聞証實消息，從中亦驚現一直流傳賭王第17名子女﹗

何家四房子女曾表示會協力辦理何鴻燊物後事。（資料圖片）

訃聞中四房太太均以「妻」稱呼，已過世的大太黎婉華與二太藍瓊纓平排，三太陳婉珍及四太梁安琪亦並列在後。各房子女及另一半都在名單上，四房長女超盈之前為辛奇隆誕下囡囡，辛奇隆以女婿之名於訃聞出現，相信二人已低調註冊成婚。

6月27日何家正式於報章刊登訃聞，令何家關係圖曝光。

一直有一個神秘傳聞，指在16名子女以外，卻還有四房的神秘第6子何猷佳，訃聞中亦得以解答，三房孻仔猷啟之後，四房大仔猷亨之前，出現一位從未現身的「何猷邦」！他從未於公開場合現身，但網上就曾流傳他的童年照片。

一直流傳賭王何鴻糅同四房太太梁安琪仲有一個仔，今在訃聞中終於揭曉。

四房何超盈接受媒體訪問，曾透露從來無猷佳這個人，一直只是誤傳。至於網上猷佳童年照，超盈解釋其實是猷啟兒時照片。訃聞証實超盈並無講大話，的確無猷佳，他的名字應該是猷邦才正確。

【何鴻燊逝世】四房神秘第6子曾現身？ 何超盈親證「弟弟」是誰

5月26日何家四房共32人署名，由信德集團代表發文悼念何鴻燊，但當中未見何猷邦名字。

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