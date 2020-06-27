【多圖】Nancy@MOMOLAND苦惱網民只在意身材：我不認為是大問題

即時娛樂
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韓國女團MOMOLAND前年因一首《BBoom BBoom》唱到街知巷聞，成功上位，韓美混血的忙內Nancy更憑一張不科學的混血臉成為焦點之一。16歲就出道的她曾因變胖而受到批評，近日她就回應事件，表示不認為是很大的問題。

Nancy 16歲就出道，比起當年的身形，近年她的確長肉不少。雖然不至於「肥妹仔」的程度，可是站在隊友身邊，始終有一點顯肥。Nancy身材變得比出道初豐滿，但作為女團，身形自然是被受關注的部分，難免會有負面批評。近日Nancy接受一訪問時提及，坦言網民只着重她身材成為她最不能解決的煩惱。Nancy大方地說：「歌手這個職業來說，唱跳實力、風格受到批評是理所當然的，但我認為胖了多少，瘦了多少都不重要。」表示不理解網上留言總是提及到她的身材。

對於Nancy出道初（左）的照片，她的確長了不少肉。（osen、Viu《K1頭條》）

與其說完全不在意身材，Nancy只是覺得身材不是一個大問題，盡展20歲愈見成熟的想法。Nancy亦有在訪問中公開她簡單的飲食療法，她講到每天正在規律吃兩餐，主要吃沙津和糙米飯，在體重不反彈和不用餓肚子的情況下健康地減肥。訪問公開後，不少粉絲都心痛Nancy年紀輕輕就必需積極地面對負面批評，希望網民能手下留情。

Nancy認為身材不是大問題，最重要還是歌手的實力，（IG/@nancyjewel_mcdonie_）

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