【看我的生活】馬思純身體不適王大陸體貼照顧　區別對待佘詩曼？

內地觀察生活類真人騷《看我的生活》分別以佘詩曼、馬思純、林允、王大陸、黃明昊為70、80、90、00後代表，展示各個年代的生活方式。在最新一集中，阿佘與王大陸、馬思純、黃明昊首次齊聚一堂，共同前往有「洞天福地」之稱的黑麋峰露營。

節目開播後幾位嘉賓首次共同外出。（視頻截圖）

其實馬思純因為情緒問題，導致身體出現很多狀況，因為情緒問題，她不止多次缺席廠內錄製，甚至要中途離場，因此王大陸提議露營，大家一起聊天緩解馬思純的心情。

馬思純之前在廠內錄製時一度身體不適，要提前離場。（視頻截圖）

在前往露營地的途中，幾人都非常照顧馬思純，王大陸問她「平時會不會在房內聽音樂？」馬思純表示以前會，不過現在不會，此時阿佘貼心地問道：「不會嫌我們吵吧？」結果王大陸馬上說：「不會，我也不聽，我也沒嫌你吵。」想不到這句說話「激嬲」阿佘，指著他說：「你就是見人說人話！」事緣前一日王大陸才說了害怕尷尬，所以要放音樂炒熱氣氛，但當聽到馬思純的答案時卻又反口，令阿佘想即刻與坐在後面的黃明昊調位。

王大陸不時都會「激嬲」阿佘。（視頻截圖）

點擊下圖睇王大陸同阿佘對話：

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到達目的地之後，老闆告知大家可以慢慢行上山玩索道，但為了照顧馬思純的感受，這時王大陸立即講到：「她不能玩」，隨即更代替黃明昊與阿佘做決定，指著兩人說：「他也不玩，她也不玩」，讓剛剛去完廁所回來的阿佘有些驚訝，不知道發生了什麼事，困惑地表示：「我想玩那個（索道）。」王大陸才說「我們等一下玩」，其後問阿佘「要不要水？」而阿佘反問道：「不是幾分鐘而已嗎？」不料王大陸有些「煩躁」地回應：「怕你渴啊，不然呢？」搞到阿佘有些委屈，質問道：「你幹嘛那麼兇？你拿什麼我都不會喝！」相對於馬思純的噓寒問暖，王大陸似乎有些區別對待？

點擊下圖睇阿佘反應：

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當然，以上只是玩笑話，後來阿佘都如願以償，不止玩了索道，還大膽嘗試踩鋼線，橫跨200米，離地50米，雖然過程中她有些害怕，但最後開心得似小朋友咁，雖然在幾人中年紀最大，但活力一點不輸後輩，而且非常獨立自主，令一班網友都大讚她相當可愛。

阿佘在節目中活潑開朗的性格深受網友喜愛。（視頻截圖）