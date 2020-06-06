看我的生活｜馬思純長期遭校園欺凌　曾喝被混拖地水可樂

金馬影后馬思純因阿姨是資深演員蔣雯麗、姨丈是著名導演顧長衛，一直被質疑藉家人上位，飽受爭議。繼小姨蔣雯麗上次在真人騷《看我的生活》中為姨甥女闢謠後，在最新一集節目中，馬思純又自揭曾遭受校園欺凌，她透露自己從小就被欺負，由中學開始，就似是到了「地獄」。

馬思純在節目中自揭過往「傷疤」。（微博@看我的生活官微）

「我也不知道為什麼，有一個女孩子一直在欺負我，一直很討厭我。」馬思純直言，那時候很肥，但是跑步特別快，可能因此遭到妒忌：「長那麼胖還跑那麼快。」只要這位女生從她身邊經過，就會講一些冷嘲熱諷的說話，甚至私自將她要寄給家鄉朋友的信件拿走，在班房裡朗讀……馬思純苦笑說：「這應該也不算是最嚴重」，她續指到：「有一次可樂放在學校抽屜，中午放學回家了，然後下午我回來之後，看還剩下可樂我便喝掉，後來她們其中一個女孩偷偷告訴我，說那個可樂裡面給你灌了抹布水、粉筆灰，還有拖地水。」簡直令人髮指！雖然現在講出來好似輕描淡寫，但馬思純表示，這是令她不自信的開端。

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馬思純坦言，正因為青春期的喪失，所以在接了很多與自己很不同的角色，想要在戲中叛逆、放肆，感覺在彌補青春。馬思純坦言，正因為青春期的喪失，所以在接了很多與自己很不同的角色，想要在戲中叛逆、放肆，感覺在彌補青春。

在角色上彌補，也不失為一種發洩的方式。（視頻截圖）

雖然這位女孩最終在老師的陪同下同馬思純道歉，但相信當時並未意識到自己的錯誤有多麼嚴重。霸凌者在長大之後可能會忘記自己的所作所為，但對於被霸凌的小朋友會可能會造成一生的影響，畢竟不是每個人都可以放下陰影，重拾快樂。