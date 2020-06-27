何鴻燊逝世︱四太梁安琪發聲明認何猷邦身份：其人生注定須被保護

賭王何鴻燊上月26日在養和醫院病逝，享年98歲。今日（27/6），何家在各大報章刊登訃聞，在兒女輩的排列中，29歲三房孻仔何猷啟之後，27歲四房長子何猷亨之前，還有一名何猷邦，外界均相信他是「神秘第6子何猷佳」的真身，並估計他現時應該年約28歲，是真正的四房長子，而四太梁安琪今日下午向傳媒發聲明，首次確認何猷邦身份，聲明中承認何猷邦出於身體原因，故一直未有向外透露任何關於猷邦的消息。

何鴻燊逝世│何家報章刊登訃聞 驚現賭王第17名子女「何猷邦」

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聲明如下：

大家好，我是梁安琪。今天，我鄭重地和大家介紹一下何鴻燊先生和我的孩子，不是傳言中的何猷佳，他叫何猷邦。

因為身體的原因，家族從未對外公佈過他的任何信息。由於何先生的不幸離世，按照傳統習俗何猷邦的姓名會鐫刻在他父親的墓碑上。我理解我先生作為公眾人物，他的一切都會被外界關注。但先生和我為猷邦所做出的選擇，也希望得到足夠的尊重與隱私保護。

作為一個母親，我很焦慮外界的不實傳言會帶給猷邦負面的情緒影響。在這樣的家庭想做一個普通人很難，但是作為一個母親仍然希望可以在我們的保護下，讓他感受到外面世界的安全和善良。

猷邦在何氏家族及親友間並不是一個秘密，從小到大如其他孩子一樣，深受家人呵護照顧。直以來我們家都會一起去旅行，舉辦生日會，讓他的生活更快樂。我先生也非常疼愛他，盡量為他做好一切妥善的安排。

猷邦的人生，注定了他必須被保護，不能夠被打擾。我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護。

這是我們第一次也是最後一次就此事向公眾說明，萬望大家理解。感謝。