【寵物美容】駱胤鳴教你輕鬆剪指甲　洗耳﹑剷腳底毛原來勁重要！

屋企有養寵物嘅你，一定會為打理自己愛寵感到煩惱，貓毛太多？狗狗嘅指甲點先剪得靚？網絡上不時出現有關打理寵物嘅迷思，都唔知信邊個先啱。一連三集「關理寵事」，由專業寵物美容師駱胤鳴為大家講解，到底貓狗應該點樣打理。第一集就會先教大家，點樣為狗狗進行剪指甲、剷腳底毛、洗耳仔等日常護理工作。

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2009年參加《超級巨聲》而入行的駱胤鳴（烙印），近日在社交平台不時貼出貓貓狗狗的可愛照片，原來自去年離開TVB後，她已立刻轉型，向寵物美容的工作出發。由歌手、主持等幕前工作，突然轉型至寵物美容的相關工作，原來最大原因亦出自家中兩隻「主子」。四年前，開始領養第一隻貓，一年後又再多養一隻，烙印開始投入了貓奴生活，不過由於工作節奏急促，所有關於貓貓的護理也只能交由寵物美容店負責。去年襯有空檔，駱胤鳴決心自己學習如何成為一個專業的寵物美容師，於是在香港寵物美容師協會報讀課程，一年內已成功考獲C級及B級證書，亦在寵物美容店實習了一段時間，本打算遠赴韓國進修A級證書，不過因疫情關係，只好暫時打消念頭。烙印又透露，希望在寵物美容店工作一段時間，吸收經驗，希望在往後日子有機會開設自己的寵物美容店。