何鴻燊逝世︱「神秘子」何猷邦患病長居美國　四太因愛終自揭秘密

賭王何鴻燊上月26在養和醫院病逝，享年98歲。他的一生除了經歷過不少高低起跌，亦留下了不少謎團，當中最為神秘的，莫過於「神秘第6子何猷佳」之謎，而今日（27/6）在各大報章公開的訃聞，便解開了這個多年謎團。在訃聞兒女輩的排列中，29歲三房孻仔何猷啟之後，27歲四房長子何猷亨之前，還有一名何猷邦，外界均相信他是「神秘第6子何猷佳」的真身，並估計他現時應該年約28歲，是真正的四房長子。其後，四太梁安琪亦有向傳媒發聲明，首度確認何猷邦身份，並指因為身體原因，一直未有向外披露任何與長子有關的消息。

四太梁安琪今日下午首認何猷邦身份，指因為身體原因，一直未有向外披露任何與長子有關的消息。

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6月27日何家於報章刊登訃聞，「神秘第6子」何猷邦正式曝光。

據了解，何猷邦在年幼時一次大病後，便出現情緒問題，後來何鴻燊和梁安琪便把他送去澳洲治療，由於效果不大，所以再把他送到美國治療。何鴻燊聽取專家意見後，認為讓兒子遠離傳媒採訪至為重要，所以決定留對方在美國生活、成長，並以家族基金聘請專業人員照顧，而何鴻燊生前亦有囑咐過二房長女何超瓊好好照顧弟弟。

雖然四房上下一直鮮向外界提及何猷邦存在，但四太、何超盈、猷亨、猷君以及超欣一直好關顧猷邦，不時遠赴美國探望他，而何鴻燊在大時大節也會安排猷邦回港見面一享天倫之樂。據知，何猷邦對電腦有天賦，所以大學畢業後即獲大型公司安排職位，而猷邦亦得知父親離世消息，但何家出於保護原因，不會安排他回港奔喪。

何鴻燊逝世︱四太梁安琪發聲明認何猷邦身份：其人生注定須被保護

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照顧有情緒問題的子女，絕對不是一件舒服事，加上外界一直以來都對何猷邦的身世有諸多猜測，有人指他早年夭折，亦有人話他早年已被送到英國讀書，但內容卻多是穿鑿附會，所以四太一直背負着莫大壓力，害怕猷邦情緒被觸動。今日，一個塵封近30年的秘密終被揭曉，是四太、何家等人對猷邦身份的肯定，是愛的表現，亦證明四太從來沒有放棄過猷邦；當年，也是因為一個「愛」字，所以忍痛決定讓猷邦赴美，遠離鎂光燈靜靜成長。作為何鴻燊的兒子，猷邦不免會受到關注，但正如四太在聲明中所言，「我們知道現實社會生活，需要故事，但亦需要善意、理解、互相的愛護」，從今之後再沒有「神秘第6子何猷佳」傳說，只有一個充滿親情、理解以及令人反思的故事。