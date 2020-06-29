【任噏亂評】《殺手》劇情走趣味向　反而有一個大膽位先最好睇

《殺手》將會在今晚正式上映，一看名字便知道劇情的大概，雲集兩大視帝加一位視后，吠座力十足，而且似會有不少搞笑場面，絕對值得期待！

TVB劇集《殺手》將會在今晚九點半上映，《殺手》在上年年尾《TVB2020年劇集節目巡禮》中已率先播出預告，當時預告中李佳芯Ali只有半秒出現，令人懷疑因為她早前網上發表的言論事件還沒有平息，令公司繼續雪藏她。不過事實證明絕無此事，Ali依然會以女主角身分出現，戲份甚多！

Ali絕對不是被雪藏。（《殺手》劇照）

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《殺手》卡士夠重，演員花了幾個月的心血鍛鍊身手，又遠赴台灣取景，絕對是心機之作，事隔年半終於播出，肯定是好消息。對觀眾來說，今次劇中雲集兩大視帝兼視后，而且題材更是TVB少用的殺手為主，無論演員和題材都相當吸引。

兩位視帝上次現身TVB已經起碼2年前。（《殺手》劇照）

當然，除了劇情之外，今次TVB也走比較大膽的路線，劇中的主配角很多時也是出位的造型出場，當中有不少是借鏡電影角色，絕對會令觀眾耳目一新。

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有網民笑言最恐怖的是叫江美儀扮小丑女。（影片擷圖）

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李佳芯性感得嚟又出位。（《殺手》劇照）

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