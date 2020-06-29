王君馨與科網富豪食飯被邀做女伴：如果我哋拍拖會變得無敵

王君馨開設的YouTube Channel已經經營了一年，現時大概有2萬多網民會追蹤她拍的影片。君馨的這個Channel主要是分享她個人的事情，暫時有：爆曾被欺凌、她的愛情故事、跳舞音樂分享等。最近她新拍下的影片是教大家三大條件選擇什麼人能成為朋友。

點擊以下連結睇君馨列出三大好朋友條件。

王君馨拍片大談「朋友點揀好」 自爆險被前度好朋友呃上床

君馨今次講大學一位好好嘅男性朋友。（YouTube）

這段影片中君馨分享到大學時期有一名朋友與她發生的事情：「呢個朋友我讀大學時期，好多人都睇唔起佢，覺得佢說話自大同誇張。但唔知點解我好相信呢個朋友，跟住傾心事我哋都好夾，我真係當佢好好朋友，基本上我哋都支持對方。讀完大學之後我就返香港發展，而佢讀完大學就投資咗一啲網路爆紅影片網站，賺咗好多錢，我都好為佢高興。」

不過事隔多年，人心會轉變，好朋友也會變成一個陌生人，「有次佢嚟香港時候，有約出嚟食飯。佢同我講佢唔同國家有唔同嘅女朋友，因為佢社交圈子已經去到無論出席任何一個晚會都需要一個伴侶陪伴出席。係呢個位我已經覺得佢係咪太快賺多錢，跟住覺得女人多都唔緊要，呢個係我嘅價值觀同想法都有少少衝擊。」

呢名男性朋友有好多女朋友。（YouTube）

二人就算價值觀不同，君馨並沒有把自己的想法強加於在這名朋友身上，但是在半年後這名男性朋友到香港開會，二人再次相見，這名男性朋友竟然語出驚人，「今次食飯佢突然同我講『Grace其實妳讀大學一直相信我，鼓勵我，其實我真係好欣賞妳。如果我哋拍拖，我們會變得無敵』」

君馨第一反應是相當生氣，完全想不到他說出這樣的話，「我覺得我由你乜都唔係嘅時候，我乜都唔係嘅時候，我哋已經有一個咁純嘅友誼。點解依家你有錢之後覺得我可以變成你咁多戰利品嘅其中一個呢？好傷心，個次都係我最後見呢個人，佢完全唔打算同其他國家女朋友斬纜。我覺得呢啲人係唔值得我哋去浪費心機同時間上，控制慾強嘅人絕對唔可以。」到最後君馨與大家分享朋友的定義，「朋友應該係朋友，朋友係唔應該係任何利用。」

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