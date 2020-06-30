【港姐2020】四大高層齊見參賽者　余詠珊大讚高質揀Top 10好難

今日無綫年度盛事《香港小姐2020》舉行首輪面試，共有79位參賽佳麗到電視城見評審。電視廣播有限公司副總經理(節目及製作)杜之克先生、助理總經理(非戲劇製作)暨《2020香港小姐競選》統籌經理余詠珊、助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲、以及非戲劇經理陳旭亮先生負責接見一班參賽佳麗，並接受傳媒訪問。

余詠珊表示：「今日係第一輪面試，今屆雖然有網上面試，但實體版嘅面試係點都要嘅，我哋要同佢哋傾一次，同埋攞文件睇，證明佢哋嘅身份，又要睇下佢哋有無其他合約喺身。」

無綫高層陳旭亮、余詠珊、杜之克及樂易玲、一起接受傳媒訪問。（陳順禎攝）

至於今屆篩選的流程，她續說：「除咗今日嚟面試嘅女仔。我哋一陣仲會見一啲海外佳麗，之後會揀選一班出嚟，今晚網上再睇畀全世界嘅網民揀下。(今日得咁少佳麗，係咪有啲女仔無嚟？）年年都無有人無嚟，但唔算多，今年有啲質素好好嘅，即使未經包裝都覺得好高質素，你要我哋揀10個top嘅都幾難揀。」陳旭亮透露暫時報名人數超過250人，已包括海外佳麗。他們又謂今日有泳裝環節，在泳衣環節之下佳麗可以有很不同的感覺。

即睇今屆的參賽者：

+ 183 + 182 + 181

余詠珊說：「我哋喺網絡會見啲海外佳麗，確實覺得好好先會請佢哋返嚟隔離14日先，亦唔知佢哋敢唔敢返嚟，對佢哋嚟講都係一個考驗，佢哋可以透過網上training同學習。海外佳麗嘅名額唔會太多。今晚網上揀完之後會有第二輪面試，呢個禮拜之內我哋會再傾個人數，預35人左右，仲要拎佢哋嘅體重等資料。」至於今年的賽制，她就表示：「所有嘢都未公布得住，要等定咗人數先，今屆有好多新元素，包括網上元素。」

余詠珊指今屆好難揀。（陳順禎攝）

【港姐2020】十位最「特別」參賽者成功搶鏡 連女版達哥都出動埋

【港姐2020】鄺靜汶着英國女神裙面試 參賽佳麗揀淘寶貨超慳家