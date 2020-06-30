【殺手】暫時最令人有驚喜的TVB劇　《地產仔》未能勾實觀眾

《殺手》首集有不少血腥場面很爽，如果可以再血腥啲更加吸引。

本週TVB、ViuTV分別有重頭劇推出，分別是《殺手》同《地產仔》，電視劇大戰真是很久沒有出現過,收視不是重點，因為一邊坐擁50幾年慣視收視，另一邊剛冒起所以無法較量，反而重點是首集能否吸引觀眾?劇情、角色能令觀眾愛上嗎?這才是討論地方。

廖子妤很搶鏡，男性打扮很型，可惜劇情就唔夠型

《地產仔》沒有Viu味





先說《地產仔》是有點期望，首先演員配搭新鮮，鄭浩南搭廖子妤、吳肇軒，宣傳海報及片頭亦是心機之作，但講故事方式....或許太大期望了，當今年看過《二有廿九》《歎息橋》，ViuTv劇有種Viu味，跟TVB是截然不同，不論是節奏或故事方式很強烈，但《地產仔》首集沒有這種感覺，套路很TVB,用對白講故事推進劇情，主角吳肇軒角色很「馬浚偉」，即是那種好人到不得了，沒有黑暗面永遠正能量的角色，這種角色以前經常在TVB劇出現，但以這個年代來說感覺很離地，他在劇中幫夏韶聲通屎渠，還要幫對方抹地，明明自己要打兩份工又窮，又會幫人交租，這很難令觀眾有代入感，當然這只是首集，可能這個角色會有更令人驚喜的性格，除了角色外，故事設計很傳統，第二場戲余韻(廖子妤飾)同鄧少(張文傑飾)樓盤晒馬，想營造廖子妤等人很型，結果用了很多慢鏡，鏡頭由腳pan上去，這種手法現在連TVB都不會這樣做吧?為何會出現在ViuTV劇呢?首集劇情暫時不算太吸引，但演員表現出色，廖子妤，吳肇軒，岑珈其正常發揮，反而張文傑、麥子樂很搶鏡。

陳豪飾演Zero是頂級殺手，首集出現很搶，觀眾已知道他同祥仔的宿怨。

《殺手》年度最佳ＴＶＢ劇集



《地產仔》有落差反而《殺手》有驚喜，《殺手》事前鋪天蓋地的宣傳，感覺很漫畫又充滿黑色幽默，老實說很擔心，TVB一玩漫畫化必死是定律，漫畫化的劇集處理得不好就會感覺很膠，但《殺手》首集成功建立到自己的世界觀，用劇情交待了整個殺手世界，黎耀祥由一個頂級殺手變成最低級，再發奮重拾雄風，過程中遇到頂級殺手Zero(陳豪飾)，橋段直接，觀眾很快知道究竟要追看那些人物，角色很鮮明節奏亦很快，亦沒有了TVB劇的傳統陋習，用對白講故事，將心聲獨白說出口等，(希望之後都沒有)，當然不少網友都有捉《殺手》錯處，說它設定似網絡作家孤泣的作品《殺手世界》，亦有人說黎耀祥殺人場面似日本電影《Re:Born》，但以首集來說《殺手》是高水準，你會期待之後的發展，如果以這半年TVB劇來說，應該是最好那一套，吸引程度更勝《降魔的2.0》同《十八年的終極告白》，《殺手》完美開局，能否成為神劇首週是關鍵，且看之後的劇情發展。