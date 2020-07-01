張家輝由木屋區進駐億元豪宅　盤點6位低下階層出身香港巨星

張家輝日前以5,800萬元將跑馬地逸廬豪宅售出，持貨11年賬面賺約2,900萬元。據指他在2017年以1.3億元購入中半山嘉慧園後搬出逸廬，身家估計已過數億。張家輝出生和成長在石硤尾木屋區，全靠努力換來今天的成就，再加上投資有道，令他進駐億元豪宅。其實有不少藝人都是成長在木屋區，如今成為獨當一面的藝人，正所謂「英雄莫問出處」。

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張兆輝小時候居住在沙田美林邨附近的木屋區，出道初期月薪只有2千元，但他一直深信買賣磚頭才是王道。自90年代起便開始投資，由最初以150萬買入的富豪花園單位，到2010年以2,236萬元買入的貝沙灣單位，現升值至約4,200萬元。唔單只在香港有物業，在北京甚至英國等地都有置業，非常厲害。

天王劉德華出生在大埔泰亨村，六歲時隨家人離開農村搬到九龍鑽石山木屋區，十一歲時木屋被大火燒毀，因此曾住在寮屋一年。之後入行成為歌手、演員，多年來不斷努力成庶四大天王。現今與家人同住市值2億加多利山獨立屋，據指劉宅設有地窖、千尺私人影院、健身室，仲有為女兒特設的玩具房和圖書室。

天王劉德華出生在大埔泰亨村。（視覺中國）

香港歌神許冠傑（Sam）原與家人、兄長許冠文住在鑽石山木屋區，後終於「上樓」入住蘇屋邨。早前他在家中舉行網上音樂會，亦意外令大埔康樂園豪宅曝光。Sam家中的設計都是他心愛的豹紋物件，更有一隻巨型豹紋公仔，音樂室位於豪宅的地下室，不少擺設都是豹紋圖案，連扶手全部都是包實豹紋布。

天后容祖兒（Joey）小時候住在蝴蝶谷木屋區，及後搬到馬鞍山恆安邨。Joey入行後慢慢變成樂壇天后，再加上投資有道，至今手持十二個物業。她由2007年開始不斷入市，以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等，加上近年轉攻工業大廈和地舖，保守估計總值四億。

點撃睇Joey豪宅：

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TVB當家花旦黃翠如來自低下階層，童年住在藍田木屋區，一家七口睡兩張床。之後父親轉做裝修判頭，環境開始改善。翠如曾在有線電視擔任主持，再轉到TVB拍攝劇集，成為獨當一面的演員。

回顧翠如歷年女神造型：