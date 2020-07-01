陳意涵與老公被指非真愛　認沒有花火：但真的可以跟他一輩子

台灣女星陳意涵與導演老公許富翔被戲稱為「美女與野獸」的組合，她過去的男友都是型男，但最後與其貌不揚的許富翔結婚，確實令人大跌眼鏡，甚至有人會從二人之間的相處中找出「不是真正的愛情」的證據。

許富翔曾自嘲：「沒想到我們兩個會結婚吧，連交往都沒有想到」（《幸福三重奏2》劇照）

日前陳意涵接受內地媒體訪問，談及婚姻，她說：「相愛容易，相處難，喜歡上一個人很容易，但你要怎麼跟一個人相處很難，相處需要磨合、包容和信任，需要很多元素才能夠造就兩個人可以在同一空間相處非常久。」

陳意涵認為愛一個人很容易，但跟一個人相處很難。（影片截圖）

陳意涵提到外界有人評論她與老公之間的相處，有些人認為陳意涵根本不愛她老公，「你看她都沒碰他的手，他們都牽手，他們也不接吻，他們都沒有肢體接觸，吉娜跟朗朗這種才是愛」、「這麼像朋友之間的愛，不是真正的愛情」。陳意涵認為每個人的個性都不一樣，她是一個不喜歡經常有親密接觸的人，尤其是在大庭廣眾之下，「我跟我老公確實是沒有那種火花式的浪漫，愛得你死我活，可是我們可以待在一起，我真的覺得可以呆在一起一輩子，你都不會覺得……好像很辛苦，你也不用特別去幹嘛地跟這個人相處。」

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陳意涵認為她跟老公能相處得這麼舒服，是因為大家很尊重彼此的生活，她很喜歡跟自己相處，靜下來了解自己的想法，了解身體所需，而她的老公給了她很多這樣的空間。

其實陳意涵與老公之間也曾經過一段時間的磨合，「我以前永遠都沒有辦法接受，為什麼我一直找不到你（許富翔），為什麼你永遠都不接電話，他說『我不是不接電話，我電話就是沒電，我就是不喜歡別人在我工作的時候打給我』」，令陳意涵曾經非常氣憤，「我說你了導演了不起嗎？我也是女明星啊」，但她後來釋懷，每個人都有每個人的工作方式，而她和老公都非常信任彼此，所以有時候即使只有一處電話，知道對方在忙就可以了，「我需要他的時候，他永遠都在，他需要我的時候，我也永遠都在。」

陳意涵表示與老公給予彼此空間，這種方式很適合他們。（影片截圖）

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