內地網紅五官精緻激似金城武　真身竟然係近200磅肥叔叔！

精緻的五官，深邃的輪廓，飄逸的長髮，內地網紅吳桐在網上的圖片，激似全盛時期的金城武，現年40歲的他，亦坦誠自己曾經整過兩次容，雖然他已經整了容，但原來本尊是一個90 kg的肥叔叔，網上那些夢幻靚仔相片，都是經過他一雙巧手P出來的！

好像從漫畫走出來的花美男，真身原來是一個肥叔叔！（微博圖片／吴桐toto）

吳桐因為夢幻的顏值而成為網紅，但2016年一次直播現真身，原來是一名肥胖大叔，令粉絲幻想破滅。而吳桐被爆出真身之後，竟然打鐵趁熱，推出P圖教程，被他殺出一條血路，反而因此而吸引了更多粉絲，他亦自稱「胖叔叔」。

點擊圖片看肥叔叔真身！

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吳桐早前慶祝40歲生日，在社交網站分享自己的整容歷程，自從30歲第一次整容之後，就變得很不自律，因此而發胖，後來被粉絲發現真身之後，加上開始厭倦自己肥胖的，他積極減肥，自律飲食配合瑜伽和有氧運動，他指自己半年內由90kg減到65kg，2018年迎來女兒，及進行第二次整容。網民留言大多都是正評，更大讚他「是整形成功的案例」！

吳桐第二次整容，記錄了自己手術後的康復過程，點擊圖片：

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吳桐指自己減肥成功，加上第二次整容，令整體外型看起來更加精緻。（微博圖片／吴桐toto）

雖然吳桐真身沒有相片精緻，但他P圖了得，構圖和穿搭都相當厲害，難怪會走紅。點擊圖片：