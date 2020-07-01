【天涯俠醫】Jacky仔演廣西肺癆病童　16年後長大成人變男神

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場一直有不少捧場客，現時重播的《天涯俠醫》更有不少觀眾收看，除張家輝、郭羨妮和林峯等演員外，著名童星「Jacky仔」王樹熹亦有份演出，更飾演患上肺結核的廣西病童，其軟攤在床上、嘴仔都白晒的慘樣，睇到都覺得陰功。

2003年入行的Jacky仔，原來亦拍過不少TVB劇集，當中更包括不少大製作，《楚漢驕雄》、《法證先鋒》和《與敵同行》等都能夠見到他的蹤影。不過，對網民而言，Jacky仔最深入民心的演出，始終是2005年香港迪士尼樂園開幕的廣告，「去迪士尼做足準備，玩得開心至醒得你！」這句歌詞絕對是一代人的集體回憶。

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2009年，Jacky仔因為準備升讀中學開始淡出幕前，他之前接受《香港01》訪問時便透露當年想法：「始終童星長大後就會比較少啲機會拍攝，咁我都覺得學業要緊，始終唔可以忽略。」現時Jacky仔已經長大成人，好有文青Feel、快將22歲的他今年更在城市大學媒體與傳播系畢業，而早前亦到了跨國大企業「電通集團」擔任實習生，為踏入社會做足準備。除此之外，他最近亦重返幕前，在上年播出的《她她她的少女時代》中飾演少年版的曹永廉，令人非常驚喜。

Jacky仔有份在上年播出的無綫劇集《她她她的少女時代》演出，飾演少年版的曹永廉。（電視畫面）

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