楊冪新綜藝暴露面部瑕疵　不敵同期85後花旦Angelababy趙麗穎？

內地花旦楊冪出道多年人氣一直居高不下，一舉一動都成為焦點，是一位十足的話題女王，儘管娛樂圈更迭之快，但楊冪的地位始終無人撼動。而除了拍攝影視作品，楊冪近兩年還參加不少真人騷，曝光率相當高。

楊冪可謂是微博熱搜的常客。（微博@楊冪工作室）

日前，由楊冪、鄧倫等擔任固定嘉賓的實景解密體驗騷《密室大逃脫》第二季首播，很多網友都發現楊冪的臉有崩壞跡象，因此引起大家熱議。

在網友cap的圖中，楊冪眼皮略微鬆弛，兩側下頜骨的肉有些下垂，淚溝同法令紋明顯，皮膚狀態也有些疲憊，不如之前光滑緊緻。

點擊下圖睇楊冪「崩壞」跡象：

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同時，網友還將楊冪與幾位85後花旦Angelababy、趙麗穎、劉詩詩相比，曬出幾人同框以及未修圖近照，指楊冪是當中老得最快的一位。

網友指舊年楊冪與Baby同框時，整個狀態已不如Baby，不過楊冪比Baby大3歲。（VCG）

點擊下圖睇其他三位85後花旦近照：

不少網友都留言質疑楊冪的臉之所以這樣，是否因為「削骨」造成，有人表示：「之前有個做整容醫師的客戶跟我講過不要太在意臉大 削骨就會像楊冪一樣 骨頭和皮膚組織分離 沒幾年就撐不住了」、「削骨過度掛不住肉，所以臉垮，側面更嚇人，牙齒內扣很明顯，其實最顯老的是眼睛，雙眼皮快松成單眼皮了」、「她動了大骨頭，結構聚變，撐不了肉了」等。

不過，楊冪是四位花旦中年紀最大，最早生BB，同時也是事業發展得最好的一位。其實她向來對身材管理不錯，可能因為太瘦或者角度、燈光、妝容等問題，暴露了面部疲憊的狀態，較幾位花旦看上去有些差距。