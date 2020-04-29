李佳琦直播口誤對楊冪講「口活好」　女方10字回應被讚情商高

內地網紅李佳琦憑藉直播唇膏試色走紅，被封為「口紅一哥」，不少品牌都找他賣貨，成為頂流KOL之一。今年開始，越來越多的明星藝人做客他的直播間，包括劉詩詩、宋茜、楊紫等。昨日（28日）還迎來楊冪加入直播，與李佳琦一起賣貨。

原本李佳琦在前一日預告要與楊冪一起直播時，就直言非常緊張，擔心接不住楊冪的話題。想不到當晚兩人在直播品嘗「梅果凍」時，李佳琦不小心講錯說話，一邊吃一邊講到感想：「它還需要口活比較好，不然真的吸不出來。」隨即他意識到有些不妥，便笑問楊冪：「所以開黃腔可以嗎？」對方回應一句：「什麼東西啊？什麼意思啊？」假裝沒有聽到便轉入其他話題，場面一度尷尬。

李佳琦直播時不小心口誤。（視頻截圖）

事後，李佳琦立即在微博發文道歉：「剛才在直播間裡說了不合適不正確的話，我深感懊悔，對不起。我一定深刻反思，今後更加注意言行。」言語間不難看出李佳琦的真摯。

不過，網友對此卻有不同看法，雖然有人認為：「道歉是對的，公眾人物應該注意言行舉止」，更大讚楊冪情商高，巧妙化解尷尬，這個話題更登上熱搜前三位，引起大家熱議，但另一方面，也有網友覺得楊冪很難相處，直播時不配合，還讓李佳琦難堪，根本不是「情商高」，而是「精明」。好似李佳琦在說戴口罩時容易悶痘，楊冪便插話：「我不會」，李佳琦便大讚她數句；問自拍技巧時，楊冪答：「長得好看」等等，全程不少位都在串李佳琦，搞到對方無台階落，令網友忍不住吐槽：「怎麼看李佳琦和別人直播很舒服，看這個（楊冪）尷尬到起雞皮」等。

儘管李佳琦口誤惹爭議，但也有網友認為楊冪並不是很配合直播。（微博@李佳琦Austin）

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