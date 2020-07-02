余慕蓮否認內地建校花光積蓄　患耳石症經常頭暈：要啲路人扶起我

余慕蓮因耳石移位而經常頭暈，但她樂觀面對病情，仲話希望可以快啲再同大家見面。（影片截圖）

83歲嘅余慕蓮（魚毛姐）近年已減少幕前演出，不過早前有傳佢因為耳石移位，經常又暈又嘔，有指由於佢早年已將退休金捐贈到貴州興建學校，所以要由演藝人協會捐款為其聘請印傭照顧其生活。

早上網上有不法之徒利用此等訊息以余慕蓮名義募捐詐騙。（影片截圖）

余慕蓮接返《東張西望》訪問時，透露有日瞓醒後準備落床之後，突然因頭暈而感到天旋地轉，而且情況愈來愈嚴重：「行到果欄趺咗落地，自己起唔到身，要啲路人扶起我。」余慕蓮表示雖然有唔少朋友介紹醫生，但睇完之後依然係有繼續有頭暈狀況，更試過半夜在家中暈倒，為安全計，她除了在床邊加裝了扶手，又聘請了印傭。「啲錢係自己出，講到我好似好慘咁，無兒無女，又話我退休啲錢全部拎晒去起學校，我點會全部捐去起學校，只係一部分啫，我都要生活。」余慕蓮指自己工作多年，有屋、有積蓄，亦有能力照顧自己，為怕被不法之徒利用，所以急急澄清。訪問中，提到由於病疾纏身而不能到處去時，余慕蓮甚感無奈，並坦言十分不習慣。

余慕蓮接受檢查後，醫生指耳石可以透過治療歸位。（影片截圖）

余慕蓮其後在林映輝陪同下去睇耳鼻喉專科，好彩嘅係醫生指頭暈問題有望解決，令余慕蓮不至於太擔心。而生日將至嘅余慕蓮，除希望疫情盡快過去之外，最希望係自己可以身體快啲復元，再同大家見面。她更提到能夠睇大戲、打麻雀、同朋友見面才是享受人生。

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