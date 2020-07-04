MIRROR專訪︱姜濤拍攝新歌MV撞跌阿Jer　Edan笑指：佢太大份

男子組合MIRROR相隔7個月終於推出本年度首隻派台作品《IGNITED》，一眾鏡粉們（MIRROR粉絲）就最開心。不過每一次推出新MV，都總會被指鏡頭及舞蹈分配不公，引來網民不滿。隊長楊樂文（Lokman）指要將一首歌平均分成12等份不是容易的事，並叫鏡粉們期待三星期後的Funky版本：「每首歌同每個人都有佢哋特色，所以要編排返啱唔啱。MV睇返大家嘅舞蹈，成個pattern去做。如果想期待，就要期待2-3星期後Funky Version。」

拍攝《IGNITED》MV期間，姜濤同Jer發生碰撞，阿Jer繼而跌倒。（陳順禎攝）

拍攝《IGNITED》MV期間，姜濤同柳應廷（Jer）發生碰撞，阿Jer繼而跌倒，Edan笑言因姜濤太大份，姜濤就在訪問時來一個大平反：「情況係我向後退，我唔係話阿Jer，只係大家配合得不好，但真係要平反。你（Edan）冇理由見唔到我跌低。」阿Jer說只是大家不小心，碰撞一定會有：「其實冇話邊個整到邊個，大家都要向後行唔小心撞到，一定會有碰撞。」專訪當日，MIRROR仲大玩遊戲，唔單只爆花姐有仇人，江𤒹生（Anson Kong）仲叫呢位同公司女藝人不要暗戀自己。一齊睇片！

Hair: Lydia Yung @ Chic Private I Salon

Denny Ku @ Chic Private I Salon

Man @ Chic Private I Salon

Makeup: Giann, Rainbow, Tifa @Annie G. Chan Centre

Wardrobe :musium izzue fingercroxxhk five_cm

送上專訪當日大量靚相，鏡粉們請細心欣賞：