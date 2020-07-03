Coffee林芊妤餵哺母乳後上圍降Cup　秘傳兩招「豐胸」大法

林芊妤（Coffee）憑着自家製瑜珈Youtube片而大受網民歡迎，不少網民都十分羨慕她的Fit爆身材。不過，近日就有一個問題困擾着她，原來她因為暫停餵哺母乳後，上圍大「縮水」。今日她為婚紗騷擔任嘉賓時接受《香港01》訪問：「本來今日件婚紗係超Deep V！不過餵完奶身材冇咁好，就廢事『谷』胸啦。」

林芊妤（Coffee）好錫囝囝。(IG@coffee89921)

她續說：「生小朋友之前（上圍）係C或者Ｄ，而家就直頭去到Ｂ，直情唔認得自己。」但Coffee就表示這個改變屬於正常，因為餵哺母乳後會令身體脂肪減少以及乳線萎縮。

Coffee林芊妤身形消減了不少。（葉志明攝）

發現自己有同樣問題的女仕又不必過份擔心，因為Coffee表示是有辦法改善的。她說：「我諗住用自己做實驗，食多啲脂肪、做多啲運動同埋按摩就可以！（即係咩食物？）脂肪類，即係骨膠原，簡單啲就係肥嘢同雞腳、豬手豬腳。按摩都有用，可以通淋巴同乳線令個胸堅挺同緊緻。」她更透露將會拍教學片與粉絲們分享「豐胸」方法。

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