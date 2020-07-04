【看我的生活】佘詩曼18年前拍攝首套內地劇　自爆食極都唔肥原因

佘詩曼（Charmaine）在最新一集《看我的生活》中，前往北京深度遊，在演員尹正的帶領下，一日幾乎試遍北京著名小食，包括烤鴨、炒肝、豆汁、奶酪、鹵煮火燒以及烤串。

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吃飯期間，尹正問起阿佘第一次到內地拍劇經歷，她憶述是2005年，但其實劇集於2003年已經首播，根據出品時間，應該是在2002年拍攝，與陳浩民合作的古裝劇《江南京華夢》。阿佘表示：「我就是那個戲，五天四夜沒睡覺，因為我只有一個半月，拍30集。」她續指道，「拍完那個戲，我就再也胖不起來了，再也不會胖了。」因為對身體的損傷太大，可見阿佘相當敬業。

阿佘的首套內地劇是與陳浩民合作。（劇照）

尹正與阿佘曾經合作劇集《鬢邊不是海棠紅》，阿佘首次挑戰做東北媳婦，但完全不懂「嗑瓜子」，原本應該一邊食，一邊扔殼，大大咧咧，不拘小節，而她的吃法是先咬開瓜子，再用手將殼剝開，再吃裡面的籽。尹正當下就覺得「不行了」，不過令他意外的是，在拍對手戲的時候，阿佘對「嗑瓜子」駕輕就熟，大讚其敬業。

尹正大讚阿佘敬業。（視頻截圖）

除此之外，尹正還透露《鬢邊不是海棠紅》導演惠楷棟給予阿佘很高評價，「佘詩曼演戲是從這裡（內心）把這個戲吐出來的，從嘴巴裡邊就扔出來了。」意指有些人的戲只在臉上，但阿佘的戲是在心裡，令阿佘相當感動，因為片場以廣東話講對白，她一度內疚導演聽不明。

尹正透露《鬢邊不是海棠紅》導演惠楷棟從不當面讚人，但幾乎日日都讚阿佘。（視頻截圖）

隨著年紀增長，不少曾經扮演少女的演員，可能會慢慢開始做姐姐、媽媽甚至是嫲嫲角色，並不是每位女演員都可以接受。面對尹正問「你願不願意一輩子當一個演員，就是演到六七十歲，然後演人家的奶奶」時，阿佘直言也願意，因為就是熱愛做演員，否則也不會堅持這麼久。

熱愛演員職業的阿佘，對於各類角色都接受。（視頻截圖）

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