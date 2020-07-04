韓團AOA欺凌醜聞再發酵　珉娥IG大爆：智珉帶男人上宿舍發生關係

日前（3日）韓國女團AOA前成員珉娥大爆，10年來被智珉欺凌而患上憂鬱症，更在IG上傳嘗試自殺後在手腕留下疤痕的照片，轟動整個韓國娛樂界。今天凌晨珉娥再上傳長文，表示已接受對方道歉，但後來智珉就再出Post，疑再惹怒「受害者」珉娥。今日（4/7）香港時間晚上7點左右珉娥在IG爆料，直指身為隊長的智珉其身不正，私自帶男人上宿舍發生關係，不過兩小時後便迅速刪除該篇帖文。

珉娥在IG連環爆料被智珉欺凌，情況令粉絲擔心。（IG/@kvwowv）

珉娥就在IG爆料，直指身為隊長的智珉其身不正，私人帶男人上宿舍性交。（IG/@kvwowv）

珉娥在IG說：「你說你祈禱了？你說你祈禱了？在走之前說完要說的話再走，昨天不是跟我說我，是為了讓我走上正道才那樣對我嗎？那樣說的人居然還帶過男人到宿舍發生關係了？請你本人先走上正道吧，至少不要說謊。我懂了，你到最後都不想道歉，你討厭我。但是什麼？你進來時候，那個眼神我絕對不會忘記，死了之後我會同等還給你，在我家裡所有的眼睛和耳朵也一樣。申智珉姐姐你福氣真好，真好啊。都站在姐姐這邊啊，姐姐贏了我輸了，最終還是我輸了。」

珉娥表示已與AOA全員對話，亦已接受了智珉的道歉。（topstarnews）

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