AOA全員到齊對話兼道歉　珉娥爆智珉進門問刀在哪

昨日（3日）韓國女團AOA前成員珉娥大爆，10年來被智珉欺凌而患上憂鬱症，她更在IG上傳嘗試自殺後在手腕留下疤痕的照片，事件非常轟動。而今天凌晨珉娥再上傳長文，表示已與AOA全員一起進行對話，雖然自己無法分辨智珉是否真心，但仍接受了她的道歉。

珉娥自爆被智珉欺凌足十年，甚至最後被迫退出AOA後，風波一直延續至今天。在AOA所屬公司FNC娛樂未發表聲明或回應前，珉娥凌晨講到，AOA全員及經理人已來過她的家並進行對話。珉娥講到最初智珉生氣地進來令她非常無言，所以問她「這是來道歉的人的表情嗎？」發生爭執後，珉娥表示智珉更問刀在哪，問是否自己死去就可以了。對於10年間的欺凌，珉娥講到對方表示已經不記得。

珉娥昨日在IG連環爆料被智珉欺凌，情況令粉絲擔心。（IG/@kvwowv）

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幸好二人在成員及經理人的陪同下，順利完成對話，而智珉亦已對珉娥道歉，而珉娥亦約定不再做傻事。雖然珉娥接受了對方的道歉，但她坦言自己本來帶有憤怒的情緒，所以也無法分辨智珉真心與否，現時也只是留下對方生氣衝進門的畫面。不過由於事件轟動，所以珉娥亦有向受影響的人道歉，並承諾會努力接受治療，不讓同類事件再發生，相信粉絲都放心得多。

珉娥表示已與AOA全員對話，亦已接受了智珉的道歉。（topstarnews）