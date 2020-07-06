玄彬健身增肌變大隻　孫藝珍下年有望拍《Cross》進軍荷里活

玄彬和孫藝珍因一套《愛的迫降》人氣再上升，今年兩人工作都接到手軟，可見他們的受歡迎程度。近日玄彬擔任菲律賓衣服品牌代言人，不少粉絲都發現男神似乎變得更大隻。另一邊孫藝珍有望接拍電影《Cross》，下年或可見到她進軍荷里活。

玄彬最新的代言照公開，即使穿上簡單的便服，依然充滿時尚感。當中不少粉絲都留意到，玄彬比出演《愛的迫降》時變得更大隻，尤其肩寬相當明顯，似乎男神有用心健身。玄彬近日接受《The Philippine Star》訪問時分享維持好身材的心得，他講到有時間就會健身：「拍攝《愛的迫降》時因要保護女主角，我希望看上去更可靠，所以有健身增肌，之後亦持續做運動維持身形。」

玄彬最新廣告照公開，似乎比之前變得更大隻。（BENCH）

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另一邊根據韓國傳媒報到，孫藝珍有望與《上流寄生族》李善均一同出演荷里活電影《Cross》，雙方公司證實的確收到邀請，正在積極考慮中。《Cross》以假想的多種族未來分裂國家為背景，講述窮國家和富裕國家之間的人及故事。孫藝珍有望在電影中飾演窮國家出身，丈夫死後撫養兒子的堅強的媽媽，與《阿凡達》Sam Worthington有對手戲。孫藝珍如果接拍的話，將成為她進軍荷李活的首部作品。

孫藝珍收到電影《Cross》邀請，有望進軍荷里活。（news1）

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