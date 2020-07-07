傳李佳芯慘再被Out出合拍劇《兒童醫院》　無綫改搵張寶兒頂上

自去年因捲入政治風波後傳出被無綫雪藏的視后李佳芯（Ali），已很久沒有拍攝新劇，近日終於播出了她有份主演的《殺手》，不禁令人覺得她正式獲解凍了。正當外界盛傳Ali有機會參演最新重頭劇《兒童醫院》，與鍾嘉欣、鄭嘉穎、馬國明和羅仲謙等合作，今日就有消息指她已被Out出該劇了。

Ali已很久沒拍劇。(李佳芯ig)

據悉，由於該劇很大機會與內地合作，無綫不敢博，故為保險計，只好飛Ali出局，免得節外生枝。其實Ali之前被傳媒問到是否拍《兒》劇時，她就表示自己一日未開工都不敢公布，因每天的版本都不同，而她的心態已準備好隨時投入工作。Ali顯然知道自己未必有份參演，在正式為該劇開工前都依然存在變數，而結果是她真的被飛出該部重頭合拍劇，不過有指無綫已安排了她演出另一套新劇，並邀得曾為經典劇《輪流傳》、《上海灘》等擔任編審的陳翹英回巢開拍。

Ali再一次被out出新劇。(李佳芯ig)

Ali正式被Out出《兒》劇，之前曾有傳她的角色會由湯洛雯 (靚湯) 頂上，並與馬國明情侶檔上陣合作，但靚湯因為撞期，有指Ali的角色已落實由張寶兒頂上。張寶兒接受傳媒訪問時坦言已收到公司通知，在劇中會飾演一名麻醉科醫生，並與羅仲謙飾演情侶。

張寶兒坦言已收到公司通知，在劇中會飾演一名麻醉科醫生。(張寶兒ig)

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