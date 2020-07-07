《Harper’s BAZAAR》中國版錯用「良民證」出事　網友：係咪賤？

時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》在全球共有32個版本，中國版（內地）於2003年3月正式發行，譯為《時尚芭莎》，至今已有17年歷史，想不到今日（7日）竟被推向了輿論的風口浪尖。

7月刊封面人物為鹿晗。（微博@時尚芭莎）

事緣今日早上，《時尚芭莎》官方微博發布了一個貼文，以「搖」字總結今期雜誌，文中寫到：「往年這個時候夏天各種草地音樂節已經輪番上演，今年本以為7月可以出去浪（玩），沒想到即便『良民證』在手還要戰戰兢兢擔心綠碼變紅碼……為什麼不歡脫（歡樂）點？」而文中的「良民證」最早出現在抗戰時期，是當時日本偽政府對中國百姓的身份管理制度推行的身份證明，日本人為維持佔領區安全，避免土匪、遊擊隊與抗日分子，並加強人口管理，為每一位佔領區百姓發放良民證，用於証明其對大日本帝國的效忠。加上今日是「七七盧溝橋事變」，當年日本全面侵華的開始，因此引起大批網友震怒。

《時尚芭莎》因「良民證」遭到全網狠批。（網絡圖片）

雖然《時尚芭莎》已將該微博刪除，但並未做出任何回應，導致大量網友湧入評論區大鬧，各大網站與自媒體也紛紛發文質問以及討論，「賤不賤啊」、「『良民證』是什麼東西自己不知道？今天是什麼日子自己不知道嗎」、「不是蠢就是壞」等。