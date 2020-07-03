BLACKPINK《How You Like That》MV惹爭議　被抨擊改良韓服似妓生

韓國女團BLACKPINK一出道便極具特色，個性十足，深受粉絲愛戴。上個月攜新歌《How You Like That》強勢回歸，MV更一舉打破YouTube最多點擊量以及最多觀看紀錄，再度掀起熱潮，但同時也伴隨著諸多爭議，繼MV中將印度象神放在地面惹印度網友不滿後，成員們的造型也在網上呈現兩極評論。

BLACKPINK的可謂紅遍全球。（Instagram@blackpinkofficial）

其實BLACKPINK的衣品向來為人稱道，Lisa、Jennie、Jisoo、Rosé風格各異，極具時尚感，在《How You Like That》MV的前半段，更有多個頂級名牌加持，包括Celine、CHANEL、Dior等。不過最受爭議的，是成員們在後半段穿上的「改良版韓服」。這幾套韓服在現代剪裁中保留了傳統紋飾、刺繡等元素，融入流蘇配飾，結合Crop Top小露性感，色彩絢麗，兼具民族特色與fashion，獲外國網友力讚「驚艷」，不料卻遭到部分韓國網友狠批：「老實說這是韓服嗎? 看沒看過朝鮮時期的（妓生）照片，笑死人了」、「只有布料是韓服而已，你感覺能向世界宣傳韓服的美感嗎」、「真的擔心外國人認為這就是真正的韓服啊」，但也有網友反擊：「超有態度」、「想看傳統韓服的麻煩去看史劇」、「這是讓更多人對韓服產生關注，也起到宣傳作用了啊」等。

點擊下圖睇MV中的「改良版韓服」：

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BLACKPINK今次回歸的造型由造型師Bal'ko（Kim Taeyoung）與其團隊打造，考慮到Lisa來自泰國，還特別將她的服飾融入泰國元素，上半身是改良版韓服，下半身的短裙則融入「Chut Thai」（泰國傳統服飾的稱號）圖案，非常貼心。而Jennie與Rosé的改良韓服來自韓國本土品牌Danha，Jisoo的外套同樣出自韓國品牌Re;mantist，造型師將一些傳統元素加以點綴，呈現出獨一無二的服飾。