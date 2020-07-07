【兒童醫院】傳李佳芯被飛出局　監製：公司遲遲覆唔到佢個期

有指李佳芯被飛出重頭劇《兒童醫院》。（IG圖片）

無綫即將開拍新劇《兒童醫院》，除有鄭嘉穎、馬國明、羅仲謙之外，產後首次拍劇嘅鍾嘉欣以及回巢嘅周家怡亦係賣點之一。不過，今日有消息指李佳芯（Ali）原屬該劇女主角之一，但由於劇集很大機會與內地合作，令無綫不敢起用之前捲政治風波而遭封殺嘅Ali，並最終決定搵張寶兒頂上，在劇中飾演麻醉科醫生，與羅仲謙發展為情侶。

鍾嘉欣昨日現身無綫為新劇試造型。(陳順禎攝)

對於被易角一事，《兒童醫院》監製方俊華接受《香港01》訪問時表示確係曾經有意搵Ali:「當初選角時，係有落佢名，但公司遲遲都覆唔到佢個期畀我；至於寶兒的話，一早都預咗有佢，所以並沒有存在頂替之說。」方俊華表示原意等公司覆期後，再決定邊位藝人做咩角色，對於未能與Ali合作而感到十分可惜。其實Ali自去年拍完《愛美麗狂想曲》後，一直未有接拍新劇，但就先後現身過《慈善星輝仁濟夜》、《流行經典50年》等綜藝節目，完全唔似忙到無期。另外，提到近日疫情再次升溫，方俊華亦十分擔心會影響拍攝：「本身想月尾開，但而家場地有少少阻礙，加上呢幾日新增多宗本地確診，所以都有啲擔心。」

張寶兒坦言已收到公司通知，在劇中會飾演一名麻醉科醫生。(張寶兒ig)