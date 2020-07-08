陳梅馨神隱多年現身　不欲多提與溫兆倫舊情：費事話我翻炒佢啲嘢

現年51歲前無綫藝人陳梅馨（Bessie，曾改名陳明君）「神隱」多年後，今晚（7/7）終現身電視城，出席無綫音樂節目《流行經典50年》錄影。雖已年過半百，但保養得宜。想當年參加「1988年度香港小姐競選」入行，先後拍過多套劇集，包括三輯《壹號皇庭》等，後來轉到有線電視擔任主持，2005年退出幕前，要數她在幕前十多年間最令人深印象的事，不得不提90年代初她與溫兆倫的一段情，雙方最終因感情決裂反目，事後有指男方向女方追討14萬分手費，轟動娛圈。

對於前塵往事，Bessie承認當年年紀小，不懂處理感情事，「好似而家人大咗，如果去處理感情事就會成熟啲，只可以講當時自己唔識，人哋講咩我又去做。（雙方拍咗幾耐拖？）我哋拍咗年幾拖，算啦！唔好講啦！都過咗咁耐，人哋都有家庭又有小朋友，我都唔想影響人，費事話我出嚟又翻炒佢啲嘢。（有指你哋結咗婚？）其實我同佢冇結過婚，我都唔知點解會有咁嘅報道，我想澄清到而家我都仲係單身。」

對於當年同溫兆倫之間的感情瓜葛瓜細節，Bessie表示不想多提。（葉志明攝）

Bessie澄清當年沒有同溫兆倫結過婚。（葉志明攝）

Bessie透露自己開餐廳做老闆。（葉志明攝）

2002年Bessie正式引退娛樂圈。（葉志明攝）

Bessie澄清當年沒有同溫兆倫結過婚。（葉志明攝）

Bessie透露自己開餐廳做老闆。（葉志明攝）