89歲朱維德完約無人理　效力無綫53年黯然離巢：我會去其他電視台

效力無綫53年的朱維德完約都無人理會，但他未有感到失望，並準備過檔。（視覺中國）

26日便滿90歲嘅朱維德(朱翁）效力無綫53年，去年由他主持了22年的文化藝術節目《文化廣場》被cut，令他十分勞氣，直斥無綫越做越衰。而自從節目被cut後，朱翁再冇喺無綫出現過，他接受《香港01》訪問時，表示七月完約後，將會效力其他電視台。「以前喺無綫做節目都係自己同一個攝影師、燈光就搞掂晒，所以過檔之後我都會係咁做，主要喺介紹舊香港，因為自己有好多相，但都要睇下自己精神如何，因為畢竟我都就快90歲，其實本身可以退休。」

曾獲長期服務獎。(視覺中國)

朱翁表示自從《文化廣場》被cut至今，已大半年無嘢做，幸好本身有其他工作，所以未有太大影響，至於離巢一事，朱翁說：「佢哋詐詐諦當無咗件事，完全無搵人同我傾過，我等一完約就會公布新節目。（對呢間公司好失望？）見佢近年外購咁多節目，無咩自家製都知咩事，唔會失望，我又唔係無嘢做。」

自去年所主持的節目《文化廣場》被CUT後，朱維德未有再出現無綫，直到7月完約都未有人同傾。

67年加入無綫嘅朱翁，係第一代《大江南北》和《體育世界》的節目主持，05年開始拍劇，其中在《原來愛上賊》入面的角色都用上他的名字「朱翁」，而近來最新的角色相信是《宮心計2深宮計》裡面的太常寺卿。2014年《萬千星輝頒獎典禮》，朱翁獲頒發專業演員大獎，對演藝圈的貢獻及付出備受肯定及嘉許，但相信連佢自己都估唔到會如此黯然離開無綫。而喺無綫網頁列表當中，亦已不見朱翁嘅蹤影。