黃一山爆當年張衛健揾珍姐要求加人工：結果俾人雪藏半年

「細龜」黃一山近年主力在內地發展，迷上玩社交軟件「抖音」的他不時都會拍片大爆曾和自己合作過藝人的料，繼早前他透露星爺周星馳的財政狀況和身家後，他又將張衛健擺上枱，大爆當年他離開TVB的原因以及最近動向！

黃一山今次爆料張衞健！（VCG）

黃一山一開始就講道自己與張衛健關係密切，自己亦習慣叫對方「健仔」。雖然是好友，但黃一山即爆出張衛健在1984年參加第3屆新秀歌唱大賽入行時，即講大話：「佢話佢係張國榮個表弟，一時之間就好多人關注佢，但後來就踢爆原來佢只係認識張國榮，雖然張國榮真係同佢係好朋友，但人哋就覺得質疑，呢個係一個誠信嘅問題，你明明唔係親戚，點解要話係張國榮表弟呢？就等於用我哋嘅感情去棒紅自己，於是佢攞咗冠軍都跌返落嚟。」

指張衞健為了捧紅自己，欺騙別人。（影片截圖）

張衞健曾有送張國榮最後一程。（VCG）

之後，黃一山又繼續爆料指張衛健在拍攝台慶劇《西遊記》飾演「孫悟空」一角爆紅後，被TVB邀請拍攝續集：「張衛健就話拍孫悟空好辛苦，問可唔可以加人工，當時同佢傾嘅就係TVB高層珍姐（曾勵珍），珍姐就話我哋TVB唔會加你人工，捧紅咗你，你已經得到你需要嘅嘢，加少少冇問題，但你嘅加價咁高，呢個要求我哋做唔到。」據傳，張衛健當時一集收入只有3000元，比《西遊記》另一主角江華的收入差距約6倍。最後，高層更不讓張衛健拍攝續集，改用當時仍為新人的陳浩民。

張衛健在2017年回巢TVB拍台慶劇，重提舊事珍姐感動到喊。（VCG）

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黃一山又講道其實張衛健並不計較金錢，更透露半個前曾與他通電話並邀請他到石家庄做房地產樓盤儀式，他指張衛健稱要留港照顧母親而拒絕：「佢為咗屋企人，真係有錢都唔賺。」

張衛健相當孝順！（VCG）

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