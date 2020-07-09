【地產仔．專訪】吳肇軒玩命式拍戲極驚險　廖子妤：講唔講得㗎？

ViuTV原創電視劇《地產仔》正在熱播，劇中集合一眾新生代演員，並由廖子妤（Fish）與吳肇軒擔大旗演出，二人是近年在影視圈較出眾的兩位，在電影圈嶄露頭角，是次在《地產仔》中亮眼的表現更成功入屋，吸引部分年輕觀眾久違地重回電視劇的懷抱。《地產仔》的劇名不難想到香港的樓價、住屋、土地問題，劇中令狐飛（吳肇軒飾）唏噓的一句：「我哋呢代人都買唔到樓㗎啦！」亦令年輕一代深有共鳴。 短片：葉志明 剪接：黃卓敏 攝影：梁碧玲

吳肇軒與廖子妤在《地產仔》中擔大旗演出，二人之間的化學作用備受觀眾讚賞。（梁碧玲攝）

很喜歡香港 不會輕易離開這地方

經歷了初夏到盛夏，劇中由劏房客D打（趙永洪飾）所說的一句：「而家香港一Pat屎咁！」道出不少人的心聲，大眾茶餘飯後的話題或多或少也會談及移民，問到二人的打算，2012年隻身由馬來西亞來港打拼事業的廖子妤說：「我從另外一個地方移過來，又移去別的地方嗎？」她又談到兩個地方對她同樣重要：「兩邊對我來說都很有重量，兩邊都是令我心安的地方，一邊是我出生的地方，一邊是我成長的地方，這裡是我不會輕易離開的地方。」吳肇軒則坦言自己也有認真思考過這個問題：「可以不走當然不走，始終我在這裡出生、也喜歡這裡，家人、圈子、喜歡合作的人都在這裡，去到別的地方所有都要重新來過。」

點擊圖輯睇《地產仔》劇照～

+ 24 + 23 + 22

吳肇軒自認「重色輕友」只因受過傷？

在《地產仔》中，令狐飛為了一見鍾情的欣豬（Yanny飾）不顧舅父（麥子樂飾）堅決反對，毅然進入地產界，問到現實有沒有類似追求女孩子的經歷，吳肇軒就談起不太好的回憶，而令他的愛情觀有所改變：「我不知道是不是陰影來的。以前有個女朋友跟我說：『你對每個人都那麼好，不需要我了吧。』」自此以後，他在交往中都會「重色輕友」：「我會躲在一角，不會在女性朋友面前出現；始終伴侶也需要一些安全感，對方OK我才去玩。」廖子妤從心而發地大讚：「這樣的男生很好！」但她就再三強調並不喜歡吳肇軒。

吳肇軒談《地產仔》的團隊合作：「開心到不想回家，樂不思蜀，很愛這個團隊，無論幕前幕後都那麼開心，OT得很厲害，但每個人還是很專注。」（梁碧玲攝）

點擊圖輯睇專訪靚相！

+ 24 + 23 + 22

廖子妤女扮男裝型到核爆

記者猶記得2018年的金像獎，一眾女星在紅地氈上爭妍鬥麗乃人之常情，廖子妤偏偏選擇剪去一頭長髮、以一套深藍色的西裝出戰，帥氣造型反而突圍而出，在大眾心中留下深刻印象；而《地產仔》的導演也是這個時候相中她：「剛好那時導演看到、他又在寫《地產仔》，覺得我穿西裝挺靚仔，才有魚哥這個角色。」廖子妤說。

廖子妤特意為劇集再度剪去一頭長髮，還仔細研究男生們的一動一舉、每一個小細節，她說：「我花了很多力氣在怎樣變成一個男生，怎樣坐、站立、或行走，一個人改變走路姿態其實整個感覺已經差很遠！」所以她利用一些動物形態來幫自己入戲：「魚哥走路就會是一下一下的，我是想着企鵝和鴿來做的；很多男生會用膊頭來走，好像很大隻般，我就會將這些細節化小，然後找到魚哥的節奏。」廖子妤更透露近來自己的女性緣大增。

廖子妤近來想留回長頭髮，但為免電視劇播出後魚哥粉絲看到長頭髮的自己會失望，決定多保持一陣短髮。（梁碧玲攝）

拍文戲都驚心動魄

《地產仔》的拍攝時期正值新冠肺炎肆虐之初，二人就談起一件驚心動魄的回憶，廖子妤擔心地說：「那個可以說的嗎？」吳肇軒娓娓道來：「某一天拍攝，有個演員是從需要隔離的地方來的，對方還有一點發燒，我就跟副導演說：『你不要讓他進來！』始終那時候還有一段時間要拍！我在不知情的情況下和那個女生對戲，演完那場戲，一個小時後要反拍她的部分，對方卻叫極也不出現。我以為她去了洗手間，工作人員卻跟我說她燒得太厲害暈倒了！」他激動地對工作人員喊話：「你剛剛答應我不用她！把她放在我旁邊、還要遞物件！」旁邊的廖子妤隨即表示事件已經相隔了半年：「放心，大家都很健康！」