殺手│林利抱病上陣赴台灣外景　覓第二春與粉絲再婚意外成定情劇

現年53歲的林利在新劇《殺手》中分別飾演台灣富商柯正雄以及整了容的丁一虎，熟男型佬味極濃，收獲不少粉絲歡心。其實當年以「香港小虎隊」走紅的他事業幾經大起大跌，他出道38年亦做到「能屈能伸」，積極的態度絕對值得大家學習。

林利在新劇《殺手》中演黑幫大佬，相當有型！（劇照）

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林利在1982年參加由無綫電視及華星唱片合辦的第一屆新秀歌唱大賽而入行，之後就胡渭康及孫明光組成「香港小虎隊」並推出唱片，紅極一時，其後發展未如理想於1985年解散。組合解散後，他離開香港到台灣發展做過很多電視劇的主角，但隨着台語劇的興起，林利的星途漸走向下坡。之後，他為了生活先後做過導遊、餐廳侍應、健身室接待員和公關經理等等。

第一代小虎隊胡渭康、蔣慶龍和林利。（VCG）

2016年正式回流香港。（VCG）

感情方面，他先是和模特兒老婆離婚後單身多年，隨後又遇到論及婚嫁的新對象莫名失蹤並閃嫁70多歲的富豪。2017年底，他又查出罹患大腸癌第三期，腫瘤超過11公分大。所幸林利性格樂觀，勇敢面對一切劫難。在2018年底，他接受腫瘤切除手術後，復工拍攝《殺手》，與粉絲Erin在，因緣際會下，兩人再度重逢，二人更在半年後結婚，相當恩愛。

林利與台灣愛妻Erin！（林利Facebook照片）

林利因疫情與愛妻半年未見，他亦不時在Facebook公開示愛，以解思念之情。目前，林利亦飛到台灣接受隔離檢疫，並會在16日慶祝結婚一周年，相當浪漫。

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Alycia有S形身段！（陳婉衡IG）

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