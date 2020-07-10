迷網｜楊明接吳卓羲棒做TVB「最有經驗警察」：大部分部門都做過

劇集《迷網》（前名：《網絡騙案》）將於7月13日，下星期一開播。此劇由楊明和高海寧擔任男女主角，楊明飾演網絡科技調查組高級督察「司徒忠」，同劇更有高海寧和陳曉華兩大美女相伴。楊明接受《香港01》訪問時，就開心的說：「今次就唔使打鬥同開槍，因為個角色係用腦多嘅，仲唔使操肌！」

楊明在劇集《迷網》（前名：《網絡騙案》）中飾演網絡科技調查組高級督察「司徒忠」。（葉兆康攝）

楊明表示，《迷網》一劇中他最常做的就是追逐捉賊：「我記得有一場在尖東海傍，跑到上天橋頂再『碌』落去捉賊，成晚通頂就係拍呢場戲。」

原來楊明做過好多次警察，經驗豐富。（葉兆康攝）

講起飾演警察，楊明可謂經驗老到，除了「做」過《機場特警》和《迷網》中的網絡科技調查組高級督察外，之前亦做過超過10次，他笑言：「計埋之前CID嗰啲，大部分部門我都做過。（咪同吳卓羲差唔多？）係吖，係吖，我諗住接羲哥（吳卓羲）班㗎啦！哈哈哈。（仲有咩未做過？）仲有好多，例如水警。（緝毒呢？）我喺《鐵探》入面就係緝毒組嘅。（掃黃呢？）掃黃就未試過，如果有我想去做『放蛇』嗰個，哈哈。」他更明言，自己非常享受在劇中「做」警察，還表示希望參演有關水警的劇集拍攝。