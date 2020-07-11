【港姐2020】參選佳麗疑有裸照曝光　麥淑螢承認曾就事件報警

今屆港姐佳麗麥淑螢疑似有裸照流出。（麥淑螢IG：@mshukying）

每年參選香港小姐嘅佳麗，都無可避免會被挖出往日相片、社交網站發文，被大眾評頭品足。26歲麥淑螢（Mary）曾以歌手身份出道，對鏡頭表現淡定，但呢日有人爆料指佢同男友人涉及多宗金錢糾紛更有裸照流出，Mary接受訪問時亦承認曾就裸照報警。

去年由莊思明提名參選但無入圍，麥淑螢今年再接再勵。（梁碧玲攝）

香港大學經濟學系畢業嘅麥淑螢（Mary），曾簽約Big Echo成為旗下藝人，更曾以藝名「麥晴茵」出過歌，以跳唱歌手身份出道，曾是香港女團HKG（Hong Kong Girls）成員之一，亦參與三套網絡電影演出，包括跟胡楓合作的《5個女孩2個爸》。機緣巧合之下做ATV主持。Mary坦言考慮了很久才決定參選，當俾自己最後一個追夢機會。

她表示自己的優勢是能夠淡定面對鏡頭。（麥淑螢IG：@mshukying）

呢日有人爆料，指控麥淑螢涉及金錢糾紛，更附上多張疑似係Mary嘅裸照。去年提名麥淑螢參選嘅莊思明，直言聽過裸照以及對方曾被勒索等傳聞！而Mary接受訪問時，坦言係前男友散報照片，三四年前已就事件報警，不過Mary未能肯定相片真偽，只肯定自己有意識或自願情況下未拍過裸照。

去年提名麥淑螢（中）參選嘅莊思明（左），表示有聽聞過裸照一事。（麥淑螢IG：@mshukying）