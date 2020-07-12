【多圖】香港No.1 YouTuber月賺30萬　Emi Wong為何完勝Coffee？

近年YouTube當道，只因任何人都可以通過這個平台，分享自己有興趣的事物之餘，甚至可以將拍片變成副業賺錢，以致不少年輕人都希望變成一位YouTuber，將興趣變成事業大概是每個人的夢想。Emi Wong原本是一名OL，在2017年4月抱着賺外快的心態開始拍片，更指自己賺多2,000元已經很開心。沒想到短短3年間，當時寂寂無名的Emi Wong已經成為香港擁有最多粉絲的YouTuber，累積逾261萬訂閱，最多觀看的單條影片接近1500萬，所有影片觀看次數累計破億。

Emi Wong不時在IG曬Fit爆好身材！

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現年28歲的Emi Wong原本跟YouTube扯不上半點關係，曾以會考7A成績拔尖到港大環球商業系，是為大眾眼中的尖子；可是偏偏她又不是那種只埋首讀書的「乖女孩」，她曾經在訪問說過當時的自己不愛運動只愛喝酒，更是每星期會數晚到蘭桂坊消遣的「蒲精」。立心改變開始做運動皆因身體出現了問題，及後漸漸愛上健身，練就一副Fit爆的好身材，後來更索性去了考健身教練牌，跟大眾分享更多健身資訊。不少網友經常把她與最近訂閱破百萬的Coffee（林芊妤）作比較，指她們拍攝的片段種類相似，但不明白為何Emi Ｗong的訂閱數高出對方超過一倍。不過，有網友就突破盲點，指出主因是Emi Ｗong多以英語教做運動，觀眾群較闊。

Emi Wong說得一口流利英語，誤打誤撞以英文拍健身片為她擴闊觀眾的市場，現時除了香港觀眾，還包括：美國、東南亞國家、英國和歐洲的觀眾等。（Instagram／＠emiwong）

Emi Wong在2018年毅然辭職，並以YouTuber為全職的職業，內容創作、拍攝及剪接均一手包辦，遇到不懂的地方就向Google求教。Emi Wong坦言拍YouTube的收入比她想像中理想得多，除了影片點擊率的分紅，也為她帶來知名度，繼而多了很多廣告合作機會，賺到盆滿缽滿！網站NoxInfluencer便估計Emi Wong單計影片分紅，便月賺約30萬港元，非常犀利。