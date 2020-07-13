鄭爽將節目道具轉售最新發展　霸氣反擊無懼落井下石

內地女星鄭爽，早前被指取走錄製《奇妙小森林》的道具，並在網上轉售圖利，近日鄭爽一方回應，卻有另一個版本，指早已獲得導演同意，但鬧出偷竊是非後，現時已將道具快遞給節目組，究竟當中涉及什麼不為人前的隱秘，下文為大家娓娓道來。

鄭爽被指錄製《奇妙小森林》時，取走道具轉售。（官方微博）

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鄭爽在今年6月錄製內地綜藝節目《奇妙小森林》後，之後將部分道具取走，而網上隨即流傳出鄭爽將節目道具轉售圖利，當時鄭爽已回應指由於節目組購入過多玩具，決定清走部分玩具，她跟導演談論後，答應幫忙承擔處理，循環利用，最終放上網轉售，並將收益捐給慈善機構，想不到卻被有心人截圖，並趁機抹黑鄭爽。

鄭爽確實穿著紅色雨靴離開拍攝現場。（網上圖片）

多件物品只售38元人民幣。（網上圖片）

近日鄭爽再次回應事件，已快遞歸還《奇妙小森林》的節目道具，包括因下雨穿的雨靴、小朋友送贈的物品7件，木頭掛牌一個。其實鄭爽也是電視劇流量女王，又拍攝過不少綜藝節目，收入不菲，而轉賣玩具售價其實只是38元人民幣，估計鄭爽不會為區區幾十元敗壞自己名聲，所以這次的謠言其實充滿破綻，而節目組已準備將道具捐贈給兒童機構，鄭爽更霸氣回應「哪怕有人落井下石，我也會把自己的理念(節約環保)堅持下去。」鄭爽取走道具事件終於告一段落。

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