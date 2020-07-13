蕭敬騰做老闆開茶飲店樹大招風？　騙徒製超迫真山寨官網呃加盟費

台灣樂壇天王蕭敬騰（老蕭）今年5月副業甫跨足茶飲界，在西門町開設第一家茶飲創始店，迅速累積人氣與買氣，吸引不少人來電詢問加盟，但近期卻發現有業者冒用其商標與品牌，為避免民眾中招，老蕭緊急發出聲明請大家不要上當：「會有這樣的事發生，代表品牌已受到廣大認同，但為了品質起見，請大家認明官方出品。」

該店試營運短短一周的時間，經紀公司和門市就陸續接到許多詢問加盟的來電，而近來老蕭也與團隊加快加盟審核流程，並已著手展店計劃；然而卻有業者假冒品牌商標以及蕭敬騰肖像，逕自創立官網招商，不僅放上蕭敬騰開幕時擔任一日店長的宣傳行銷照片，也虛構品牌故事，更提供方式教大家「怎樣才能加盟蕭敬騰的奶茶店」以及「署茗職茶助您開店創業」的標語，最後還在網站上留下「聯繫我們」的資訊，吸引不少人上當受騙。

蕭敬騰早前在自家茶飲店當一日店員，引來大量民眾排隊幫襯，場面墟冚▼

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為了維護消費者及民眾的權益，更擔心有人受騙上當，三象國際股份有限公司緊急與品牌創辦人也是代言人的蕭敬騰聯袂發出聲明，澄清與該網站毫無任何法律上或商業上的關係，蕭敬騰也嚴正表示：「請大家小心認明正版，切勿讓不法盜版得逞。」

而老蕭的茶飲店也因樹大招風，引起同業的惡意攻擊，更有Blogger借不實的惡意批評累積自身評價。對此，蕭敬騰大方表示被關注及有批評是好事，但惡意的批評對團隊來說不但不公平，也是傷害，希望大家能理性對待。

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